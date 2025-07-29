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 | İrem Çınar

MTV’de ikinci taksit için son 2 gün: Ödemeyen sürücülere ceza yağacak

MTV ödemelerinde son gün yaklaşıyor. 31 Temmuz’a kadar ödeme yapmayan araç sahipleri için gecikme faizi uygulanacak. Ödemelerini henüz yapmayan sürücüler dijital kanallar üzerinden ya da vergi dairelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir. İşte detaylar…

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 11:15

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2025 yılı ikinci taksit ödemesi için zaman daralıyor.Araç sahiplerinin bu taksiti en geç 31 Temmuz 2025 Perşembe gününe kadar yatırmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra ödeme yapanlar, gecikme faizi ödeyecek.

MTV’de ikinci taksit için son 2 gün: Ödemeyen sürücülere ceza yağacak

ÖDEMEYEN SÜRÜCÜLERE GECİKME CEZASI

Vergi takvimi doğrultusunda MTV’nin ikinci taksiti için son gün 31 Temmuz olarak belirlendi. Ödemesini bu tarihe kadar yapmayan araç sahiplerine, gecikilen her gün için yasal faiz uygulanacak. Bu da ödenecek tutarın artmasına yol açacak. Yüz binlerce mükellef, bu riskle karşılaşmamak için ödeme işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamaya çalışıyor.

MTV’de ikinci taksit için son 2 gün: Ödemeyen sürücülere ceza yağacak

MTV ÖDEMESİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Ödemelerini gerçekleştirmek isteyen araç sahipleri, hem dijital hem de fiziki platformlar üzerinden işlemlerini kolayca yapabiliyor. İşte kullanılabilecek ödeme yolları:

  • Dijital Vergi Dairesi: ivd.gib.gov.tr
  • Gelir İdaresi Başkanlığı Mobil Uygulaması
  • e-Devlet Kapısı
  • Bankaların internet ve mobil bankacılık hizmetleri
  • PTT şubeleri
  • Vergi daireleri
MTV’de ikinci taksit için son 2 gün: Ödemeyen sürücülere ceza yağacak

Online ödeme işlemlerinde, plaka numarası, T.C. kimlik numarası ve tescil ya da sahiplik belgesi tarihi gibi bilgilerin girilmesi yeterli.

31 Temmuz 2025’e kadar ödeme yapılmaması halinde, MTV borcuna gecikme faizi eklenecek.

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#Mtv
#MTV ödemeleri
#gecikme faizi
#Ekonomi
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