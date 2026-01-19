Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

MTV'de ilk ödeme kapıda! İşte banka banka taksit rakamları

Ocak 19, 2026 11:58
1
MTV'de ilk ödeme kapıda! İşte banka banka taksit rakamları

33 milyonu aşkın araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde takvim yaklaşıyor. 

MTV’nin ilk taksit ödemesi için son tarih 2 Şubat 2026.
Vergiyi tek seferde ödemek istemeyenler için bankalar da devreye girdi.

Peki hangi banka MTV ödemesini kaç taksit yapıyor?

İşte detaylar...

2
MTV taksit tutarları

33 milyonu aşkın araç kullanıcısını ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

3
MTV'de ilk ödeme kapıda! İşte banka banka taksit rakamları

NTV'de yer alan habere göre; yılda iki kez tahsil edilen MTV'yi bankalar taksite bölmeye başladı. Yükselen MTV tutarları nedeniyle faizsiz olarak taksit yapan bankaların kredi kartları tercih ediliyor.

4
MTV'de ilk ödeme kapıda! İşte banka banka taksit rakamları

İŞTE BANKA BANKA TAKSİT TUTARLARI 

Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit

TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit

 

5
MTV'de ilk ödeme kapıda! İşte banka banka taksit rakamları

Ziraat BankKart 4 taksit

Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit

 

6
banka taksit

Albaraka 3 taksit

Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit

7
MTV banka taksit

Garanti BBVA Bonus 3 taksit

Maximum kart 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit

 

8
MTV taksit

Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit

Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit

Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit

 

 

