MTV'de ilk ödeme kapıda! İşte banka banka taksit rakamları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
33 milyonu aşkın araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde takvim yaklaşıyor.
MTV’nin ilk taksit ödemesi için son tarih 2 Şubat 2026.
Vergiyi tek seferde ödemek istemeyenler için bankalar da devreye girdi.
Peki hangi banka MTV ödemesini kaç taksit yapıyor?
İşte detaylar...
33 milyonu aşkın araç kullanıcısını ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor.
NTV'de yer alan habere göre; yılda iki kez tahsil edilen MTV'yi bankalar taksite bölmeye başladı. Yükselen MTV tutarları nedeniyle faizsiz olarak taksit yapan bankaların kredi kartları tercih ediliyor.
İŞTE BANKA BANKA TAKSİT TUTARLARI
Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit
TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit
Ziraat BankKart 4 taksit
Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit
Albaraka 3 taksit
Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit
Garanti BBVA Bonus 3 taksit
Maximum kart 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit
Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit
Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit
Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit