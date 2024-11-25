Muayene katılım payı 10 katına çıkıyor! Aile hekimine gitmeden hastaneye gidenler dikkat

25 Kasım 2024 22:37 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 23:11

Aile hekimlerinden rapor alırken ücret verilmesini de öneren düzenleme TBMM'ye sunuldu. Yeni kanun teklifiyle vatandaşları aile hekimlerinde ve hastanelerde muayene olan vatandaşları ilgilendiren değişiklikler getirilecek. Artık kesinti oranları 10 kata kadar artabilir. İşte detaylar...

AK Parti'den açıklama: Sağlık raporları ücretli oluyor! Tüm aile hekimlerinde geçerli olacak

AK Parti'den açıklama: Sağlık raporları ücretli oluyor! Tüm aile hekimlerinde geçerli olacak

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AK Parti​ milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan torba kanun teklifinde, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılması öngörülüyor. Teklif, özellikle muayene katılım paylarıyla ilgili önemli düzenlemeler içeriyor.

Teklife göre, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için kanunda 2 TL olarak belirlenen katılım payı tutarı 20 TL’ye çıkarılacak.

HALEN UYGULANAN KATILIM PAYLARI ŞU ŞEKİLDE

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), muayene katılım payını on katına kadar artırma yetkisi bulunuyor. Mevcut durumda bu yetki kapsamında:

• İkinci basamak kamu hastanelerinde 6 TL,

• Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile semt polikliniklerinde 7 TL,

• Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü basamak hastanelerde 7 TL,

• Diş hekimliği fakülteleri ve üniversite hastanelerinde 8 TL,

• Özel üniversite hastanelerinde 8 TL,

• İkinci ve üçüncü basamak özel hastanelerde 15 TL katılım payı alınıyor.

Aile hekimleri ve diğer birinci basamak sağlık tesislerinde ise herhangi bir katılım payı alınmıyor.

KATILIM PAYI ORANLARI ARTACAK

Kanun değişikliği sonrası, 20 TL’ye çıkarılacak katılım payı için de SGK’nın on katına kadar artırma yetkisi olacak. Bu durumun, katılım payı oranlarında yeni değişikliklere yol açabileceği değerlendiriliyor.

AİLE HEKİMİ SEVK EDERSE KATILIM PAYI YARIYA İNECEK

Torba kanun teklifinde yer alan diğer düzenlemeler arasında, aile hekimi veya birinci basamak sağlık hizmetlerinden sevk edilen hastalardan alınan katılım payının yarıya indirilmesi yer alıyor. Ayrıca reçetede yer alan ilaçlar için uygulanan katılım paylarının mevcut haliyle devam edeceği belirtiliyor:

- İlk 3 kutu ilaç için 3 TL,

- İlave her bir kutu ilaç için 1 TL katılım payı uygulanıyor.

İlaç katılım payları ve ayakta tedavide alınacak olan 20 TL’lik katılım payı, bundan böyle her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE BAŞVURUDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Bu düzenlemeye getiren süreç sağlık hizmetlerinde karmaşık şekilde devam eden başvuru oranlarındaki yükselme... 2023 yılı sağlık hizmeti başvurularına ilişkin veriler şu biçimde dikkat çekti: Kişi başı hekime müracaat sayısı: 11,4; 1. basamak sağlık hizmet sunucularına başvuru: 4,4; 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularına başvuru: 8,3.

2024 yılının ilk 7 ayında ise bu oranlar biraz farklılık gösterdi: 1. basamak sağlık hizmet sunucularına başvuru: 3,1; 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularına başvuru: 5,9.