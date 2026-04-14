Müfettiş kapınızı çalabilir! Özgür Erdursun'dan işveren ve çalışanlara kritik uyarı

Sosyal Güvenlik Kurumu inceleme

Son dönemler­de hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hem de ver­gi idaresi tarafın­dan yürütülen ince­lemelerde ciddi bir artış yaşanıyor. Bu süreçte yapılacak hatalar yalnızca idari para cezalarıyla sınırlı kalmamakta; işletmeler için telafisi zor mali kayıplara neden olabiliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, vergi ve SGK incelemeleri konusunda tüm tüketicileri uyardı.

Yapay zeka destek­li analiz

Yapay zeka destek­li analiz sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte, artık kamu kurumlarının bilgiye erişimi çok daha hızlı ve kapsamlı ha­le geldi.
 

SGK ve vergi incelemeleri

Erdursun, SGK ve vergi incelemeleri açısından dikkat edilmesi gereken temel başlıkları listeledi.

 

ÇALIŞANLAR VE ÜCRET UYGULAMALARI

İşletmelerin en fazla deneti­me tabi olduğu alanların başın­da çalışanlar ve ücret politikala­rı gelmektedir.

* Haftalık çalışma süresi 45 saat ile sınırlıdır.

* Bu sürenin üzerindeki ça­lışmalar fazla mesai sayılır.

* Fazla mesai ücretleri:

* Hafta içi %50 zamlı

* Pazar günü %100 zamlı ola­rak ödenmelidir

* Fazla mesai ödemeleri el­den yapılmamalı, mutlaka bord­roya yansıtılmalıdır.
 

ÇALIŞAN ÜCRETLERİ:

* Gerçek tutar üzerinden SGK’ya bildirilmeli

* Tamamı banka aracılığıyla ödenmelidir

* Banka ödemeleri ile SGK bildirimi birebir uyumlu olma­lıdır.

* Tüm çalışanlar için eksiksiz özlük dosyası bulundurulmalı­dır.

* Yıllık izinler düzenli takip edilmeli ve imza altına alınma­lıdır.

 

Fiilen çalışmayan kişilerin si­gortalı gösterilmesi

Önemli risk:

Fiilen çalışmayan kişilerin si­gortalı gösterilmesi veya ücret­lerin düşük gösterilmesi ciddi yaptırımlara neden olur.

 

Devamsızlık ve işten ayrılış süreçleri

İş hukuku uygulamalarında yapılan hatalar, çoğu zaman iş davalarına ve yüksek tazminat­lara yol açmaktadır.

* İşe gelmeyen çalışan hemen işten çıkarılmamalıdır.

* Öncelikle devamsızlık için tutanak tutulmalıdır.
 

mazeretsiz devamsızlık

İş Kanunu’na göre:

* 2 gün üst üste mazeretsiz devamsızlık

* veya 1 ay içinde 3 iş günü de­vamsızlık durumunda işlem ya­pılabilir.

Süreç şu şekilde yürütül­melidir:

1. Tutanaklar düzenlenir

2. Noter aracılığıyla ihtarna­me gönderilir

3. Çalışana 6 iş günü süre ve­rilir
 

Fesih ile birlikte SGK çıkışı

Bu süre dolmadan fesih ya­pılmamalıdır.

* Fesih ile birlikte SGK çıkışı aynı gün yapılmalıdır.

* Geriye dönük çıkış işlemle­ri yapılmamalıdır.

Sürecin eksik yürütülmesi durumunda:

* İşveren yüksek tazminat­larla karşı karşıya kalabilir.

Vergi, fatura ve muhasebe düzeni

Vergi incelemelerinde en çok dikkat edilen konuların başında kayıt düzeni gelmektedir.

* Tüm gelirler eksiksiz fatu­ralandırılmalıdır.

* Gerçek işlem olmadan fatu­ra alınmamalıdır.

Sahte veya yanıltıcı belge kul­lanımı ağır cezalar doğurur.

* Mal alış ve satışları gerçek durumu yansıtmalıdır.

* Stok kayıtları ile fiili stok uyumlu olmalıdır.

* Kasa hesabı gerçeği yansıt­malıdır.

* Banka hareketleri ile muha­sebe kayıtları uyum içinde ol­malıdır.

* Şirket ortakları:

* Şirket parasını kişisel amaçla kullanmamalı

* Gelirlerini yalnızca kar pa­yı veya huzur hakkı üzerinden elde etmelidir
 

Vergi idaresi

Vergi idaresi özellikle şu alan­ları yakından takip etmektedir:

* Kasa hesapları

* Stoklar

* Ortak cari hesapları
 

Yapay zekâ destekli denetimler dönemi

Günümüzde denetim meka­nizmaları klasik yöntemlerin ötesine geçmiştir.

* Yapay zekâ destekli sistem­ler sayesinde:

* Banka hareketleri

* SGK bildirimleri

* Vergi beyanları arasında otomatik karşılaştırmalar yapı­labilmektedir.

 

Riskli mükellefler

Bu durum:

* Uyumsuzlukların hızla tes­pit edilmesini

* Riskli mükelleflerin kolay­ca belirlenmesini sağlamakta­dır

Dolayısıyla:

* “Nasıl olsa fark edilmez” yaklaşımı artık geçerliliğini ta­mamen yitirmiştir.
 

Genel uyum ve kurumsal disiplin

İşletmelerin sürdürülebilirli­ği için aşağıdaki kurallar hayati önem taşımaktadır:

* Şirket ve kişisel harcamalar kesin olarak ayrılmalıdır

* Tüm işlemler belgeli ve açıklanabilir olmalıdır

* E-fatura ve e-belge süreçle­ri düzenli kontrol edilmelidir

* Beyannameler zamanında ve doğru verilmelidir

* Defter ve belgeler usulüne uygun şekilde saklanmalıdır
 

İnceleme

İnceleme durumunda:

* Belgelerin hızlı ve düzen­li şekilde ibraz edilebilmesi bü­yük avantaj sağlar

