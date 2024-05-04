Müjdeyi Bakan Işıkhan duyurdu! SGK geri ödeme listesine 81 ilaç daha ekledi

04 May 2024 10:20 - Güncelleme : 04 May 2024 10:24

Ağır hastaların aldığı bazı ilaç grupları geri ödeme listesine eklendi. Bu müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından duyurdu. Binlerce hastanın beklediği listede tam 81 ilaç yer aldı.

SGK GERİ ÖDEME LİSTESİNE 81 İLAÇ DAHA EKLEDİ

SGK'nın geri ödeme listesinde yer alan ilaçları ise Bakanlık listeledi. Bakan Işıkhan 1 adet kanser, 6 adet diyabet, 11 adet antibiyotik, 4 adet epilepsi, 2 adet multipl, 1 adet obezite, 1 adet hipertansiyon ve 7 adet alerji ilacı olmak üzere toplam da 79'u imal 81 ilaç listede yer aldı.

Bakan Işıkhan paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasında da şu açıklama yer aldı:

2024/1. Dönem Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine istinaden Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.