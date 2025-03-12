Mükellefler vergi matrahını eksik beyan etti! En çok fark imalat sektöründe çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun verilerine göre, imalat sektöründeki işletmeler 43,9 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan etti. En yüksek ceza uygulanması beklenen sektör ise, 37,1 milyar liralık eksik bildirimle toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2024 yılı incelemeleri sonucunda en yüksek matrah farkının 43,9 milyar lirayla imalat sektöründe tespit edildiğini duyurdu.

VERGİ MATRAHINI EKSİK BEYAN EDEN MÜKELLEF SAYISI 78 BİN 187

Geçen yıl yapılan denetimlerde, 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi. Bu mükellefler, eğitimden

inşaata, kültür-sanattan tarıma kadar geniş bir yelpazede yer alan sektörlerde incelendi.

EN FAZLA MATRAH FARKI TESPİT EDİLEN DİĞER SEKTÖRLER

İmalat sektörünün ardından en fazla matrah farkının tespit edildiği sektörler sırasıyla şöyle oldu:



Toptan ve Perakende Ticaret: 43,3 milyar lira

Motorlu Kara Taşıtları ve Motosikletlerin Onarımı: 25,3 milyar lira

Finans ve Sigorta Faaliyetleri: 25,3 milyar lira

Ceza Tutarlarında Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü Önde

Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin onarımı sektörlerinde mükelleflere kesilmesi beklenen ceza tutarı, 37,1 milyar lirayı geçti. Bu tutar, toplam ceza miktarının neredeyse yarısını oluşturuyor. Aynı sektördeki mükellefler için öngörülen vergi alacağı tutarı ise 15,8 milyar lira olarak belirlendi.



İMALAT SEKTÖRÜNDE YÜKSEK CEZA ÖNERİSİ

İmalat sektöründe, 18,6 milyar liralık ceza kesilmesi önerildi ve 9 milyar lira vergi alacağı öngörüldü. Diğer sektörlerde ise, inşaatta yaklaşık 6,1 milyar lira ceza kesilmesi önerilirken, finans ve sigorta faaliyetlerinde bu tutarın 4,8 milyar lira olması bekleniyor. Bu sektörler için öngörülen vergi alacağı tutarları ise sırasıyla 2,8 milyar lira ve 4,6 milyar lira olarak kaydedildi.