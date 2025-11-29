Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

MÜSİAD Vizyoner'25, 2 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

Dünyanın farklı ülkelerinden alanında öne çıkan konuşmacılar, akademisyenler, girişimciler ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel "konnektivite vizyonu" ele alınacak.

MÜSİAD Vizyoner'25, 2 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek
AA
29.11.2025
15:26
29.11.2025
15:26

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (), Türkiye'nin ve bölgenin kapsamlı gelecek vizyonu etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Vizyoner'25'in, 2 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada etkinlik hakkında değerlendirmelerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, bugün dünyada yaşanan belirsizliklerin, düzen arayışlarının ve dönüşümlerin tek bir başlık altında birleştiğini ve bunun da "konnektivite" olduğunu belirtti.

Özdemir, ekonomik ilişkilerden kültürel etkileşimlere, yapay zekadan üretim ağlarına kadar her şeyin yeniden bağlandığını kaydederek, "Türkiye'nin üretim kapasitesini, genç insan kaynağını ve teknolojik hamlelerini küresel ekosisteme entegre etmek için stratejik bir yol haritasını Vizyoner'25'te ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Vizyoner'25, 2 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

ANA TEMA ÜÇ KAVRAM ETRAFINDA ŞEKİLLENİYOR

Vizyoner'25'in ana konsepti, insanlık tarihinin en belirgin döngülerinden biri olan "Düzen-Düzensizlik-Yeni Düzen" olgusunu merkeze alıyor.

Zirve, bu döngüyü yalnızca tarihsel bir anlatı olarak değil, bugün dünyanın temel gerçeği olarak ele alıyor. Zirvede, geleceğin nasıl şekilleneceği, yeni düzenin hangi kavramlar üzerine kurulacağı, bu düzenin kültürden teknolojiye kadar farklı alanlarda ne gibi etkiler yaratacağı kapsamlı biçimde tartışılacak.

Bu çerçevede MÜSİAD, bugünün sorunlarını analiz eden değil, geleceği anlamlandırarak yeni düzenin parametrelerini ortaya koyan bir perspektif sunmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ İSİMLER VİZYONER'25'TE OLACAK

Zirvede dünyaca tanınan birçok isim bulunacak ve küresel ölçekte etkili fikirleri, perspektifleri ve stratejik analizleriyle Vizyoner'25'te yer alacak.

Gelecek bilimcisi ve yazar Brett King, küresel alanında uzmanlığıyla tanınan David Aikman, dünyasının etkili yöneticilerinden IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna ve sürdürülebilirlik ve enerji piyasaları üzerine uluslararası çalışmalarıyla bilinen Jan Haizmann bu isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca otomotiv teknolojileri, uzay çalışmaları, yapay zeka, lojistik ve dijital ekonomi gibi farklı sektörlerden üst düzey yöneticiler, profesörler, iş insanları ve dünyasının önde gelen temsilcileri de programa katkı sunacak. Zirvede konuşmacılar yalnızca kendi sektörlerine ilişkin bilgi aktarmakla kalmayacak, küresel düzenin nereye doğru gittiğine dair çok boyutlu bir analiz ortaya koyacak.

MÜSİAD Vizyoner'25'te Joey Jiang, Demet Sabancı Çetindoğan, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Necmettin Kaymaz, Hans Neff, Volkan Demiroğlu, Naoki Yamamoto, Reshad Strik, Züleyha Ortak, Sadullah Uzun ve Hakan Çelik gibi isimler de konuşmacı olarak yer alacak. Etkinliğin sunuculuğunu ise Okan Bayülgen üstlenecek.

MÜSİAD Vizyoner'25, 2 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

ZİRVEDE BİRÇOK PANEL DÜZENLENECEK

Etkinlik boyunca ekonomi, kültür ve teknoloji odaklı üç büyük panel düzenlenecek ve bu panellerin her biri kendi alanında yeni düzenin nasıl şekilleneceğini tartışan stratejik bir platform işlevi görecek.

Ekonomi paneli, küresel ekonomik dönüşümün aktörlerini bir araya getirerek yeni dengelerin nasıl oluştuğunu, ülkelerin ve şirketlerin bu dönüşüme nasıl adapte olabileceğini ele alacak.

Kültür panelinde dijitalleşmenin, kültürel etkileşimlerin ve toplumsal yapının geçirdiği dönüşüm geniş bir perspektifle incelenecek, kültürün yeni düzenin en güçlü belirleyicilerinden biri olduğu vurgulanacak.

Teknoloji panelinde ise yapay zeka, uzay teknolojileri, sürdürülebilir inovasyon, veri ekosistemi ve yeni nesil bağlantısallık gibi konular hem teknik hem de stratejik boyutlarıyla ele alınacak.

Günün sonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Okan Bayülgen'in "Duo Talks" formatında gerçekleştireceği özel söyleşi, tarihten bugüne düzen-kaos döngülerini, kültürel değişimi ve geleceğe dair bakış sunacak.

Vizyoner'25'in kültürel yönünü güçlendirecek özel bir unsur da uluslararası alanda tanınan piyanist Turan Manafzade'nin gerçekleştireceği açılış ve kapanış performansları olacak.

Manafzade'nin sahneye taşıdığı klasik müzik yorumu, günün düşünsel yoğunluğunu estetik bir çerçeveye oturtarak zirveye sanatla bütünleşmiş bir atmosfer kazandıracak.

Vizyoner'25, ortaya koyduğu "Order-Disorder-Reorder" çerçevesiyle Türkiye'nin yeni küresel düzende nasıl konumlanması gerektiğine ilişkin güçlü bir perspektif sunmayı amaçlıyor. Bu yaklaşımın hem iş dünyası hem de farklı sektörlerden katılımcılar için geleceğe dair yol gösterici nitelikte olması hedefleniyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Teknoloji
#gelecek partisi
#müsiad
#Kültür
#Vizyoner'25
#Düzen-düzensizlik-yeni Düzen
#Ekonomi
