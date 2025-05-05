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Ekonomi
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 | Selahattin Demirel

Muş'ta ekmeğe zam yapıldı

Muş'ta ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle ekmeğin gramajı artırılırken, fiyatı da yükseldi.

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Muş'ta ekmeğe zam yapıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 23:13
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 23:13

Muş genelinde daha önce 210 gram olarak satılan ekmeğin gramajı 250 grama çıkarıldı. Gramaj artışıyla birlikte fiyat da değişti. 9 TL olan ekmek, 5 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 12,5 TL'den satışa sunuldu.

Zam kararının artan maliyetler doğrultusunda alındığı belirtilirken, düzenleme kent genelindeki tüm fırınlarda uygulanacak. Yapılan zamlarla ekmeğin kilo fiyatının 42,84 TL'den 50 TL'ye çıkması ile yüzde 16,7 oranında bir artış oldu.

"ÇEVRE İLLERDE KİLO FİYATI 65 TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Muş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Naim Asan, "Bu zaten birçok ilde yılbaşından hemen sonra alınan bir karardı. Bizde ise yaklaşık üç ay gecikmeli olarak uygulandı. Çevre illeri ve Türkiye ortalamasını da dikkate aldık. Şu an bizde 240 gram ekmek 12,50 TL. Her ne kadar karar 240 gram olarak alınmış olsa da fırıncılar vatandaşın lehine düşünerek 250 gram ekmek üretiyor. Bu gramaj devam edecek. Bu fiyat yıl sonuna kadar geçerli olacak. Şu an ekmeğin kilogram fiyatı 50 TL'ye geliyor. Çevre illerimizde kilogram fiyatı 62 TL, hatta 65 TL'ye kadar çıkabiliyor" dedi.

ETİKETLER
#enflasyon
#muş
#ekmek fiyatı
#Ekmek Zammı
#Fırınlar
#Maliyet Artışı
#Ekonomi
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