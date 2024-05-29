Mustafa Destici'den emekli maaşı çıkışı! Talep ettiği rakamı açıkladı

29 May 2024 16:31 - Güncelleme : 29 May 2024 16:55

SGK düğmeye bastı, resmen cadı avına döndü! Emeklilik elde eden de var, işsizlik maaşı alan da

SGK düğmeye bastı, resmen cadı avına döndü! Emeklilik elde eden de var, işsizlik maaşı alan da

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli maaşlarına değinen Mustafa Destici, hükümetin en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkarmayı planladığı iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.

"EMEKLİYE 12 BİN 500 TL YETMEZ"

3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik atılacak adımları destekleyeceklerini söyleyen BBP lideri, yine de belirtilen miktardaki iyileştirmeyi asla yeterli bulmadıklarını kaydetti.

"EN DÜŞÜK MAAŞ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLMAMALI"

En düşük emekli maaşının şu anki asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunan Mustafa Destici, "Temmuzda bu yanlış ve adaletsizlik ortadan kaldırılmalı" dedi. Destici, en düşük emekli maaşının 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

ESNAFIN SORUNLARINA DA DEĞİNDİ

Esnafın sorunlarına da değinen Destici, esnafın ekonominin olumsuz koşullarından en fazla etkilenen kesim olduğunu belirtti. Destici, hükümetin, esnafın problemleri konusunda çalışma grubu oluşturması, alınacak ekonomik önlemlerin bir karara bağlanması gerektiğini kaydetti.