Müteahhitler bu taktikleri sır gibi gizli tutuyor! Meğer banka kredisi çekmeden ev sahibi olmak mümkünmüş

LANSMAN ÖNCESİ "KAPALI DEVRE" SATIŞLAR

Bir konut projesinin devasa reklam panolarında, televizyonlarda veya sosyal medyada "Büyük Lansman Fırsatı" adıyla yayınlandığını görüyorsanız, bilmelisiniz ki asıl büyük fırsat çoktan kaçmıştır. O lansman fiyatı, zaten kârlı olan fiyattır.

Asıl kazanç, projenin ruhsatı yeni alındığında, ortada hiçbir reklam yokken yapılan "Kapalı Devre" satışlardadır. Müteahhit, ilk kazmayı vurmak ve betonu dökmek için acil nakde ihtiyaç duyar. Bu dönemde projeyi sadece kendi çevresine, eski müşterilerine veya bölgedeki büyük emlak ofislerine fısıltı gazetesiyle duyurur. Bu aşamada topraktan alınan bir daire, bitmiş haline göre %30 ila %40 arasında daha ucuzdur. Bu gizli ağa sızmanın yolu, yatırım yapmayı planladığınız bölgedeki köklü ve güvenilir emlak ofisleriyle dirsek temasında olmaktır. Onlara "Bölgede yeni başlayacak, ruhsat aşamasında olan güvenilir projelerden haberdar olmak istiyorum" mesajını bıraktığınızda, o kapalı devre fırsatların kapısı size de açılacaktır.