Müteahhitler bu taktikleri sır gibi gizli tutuyor! Meğer banka kredisi çekmeden ev sahibi olmak mümkünmüş

Konut kredisi faizlerinin gökyüzüne tırmandığı, aylık taksitlerin neredeyse iki asgari ücreti bulduğu bu acımasız ekonomik iklimde, bitmiş ve anahtar teslim bir ev satın almak orta direk için maalesef matematiksel olarak imkansızlaştı. Ancak gayrimenkul zenginlerinin, büyük yatırımcıların ve işin mutfağında olan emlak kurtlarının yıllardır kullandığı, bankaların kapısından bile geçmeden ev sahibi olmalarını sağlayan bambaşka bir paralel evren var. Piyasada "Topraktan girmek" ya da "Projeden ev almak" olarak bilinen bu sistem, doğru stratejilerle ve hukuki güvencelerle uygulandığında, hayalinizdeki o sıfır daireye piyasa değerinin neredeyse yarı fiyatına sahip olmanızı sağlıyor.
Bir inşaat projesi bittiğinde ve dairenin içine kombi takılıp temizliği yapıldığında, o evin fiyatı zaten zirve noktasına (satış fiyatına) ulaşmış demektir. İçinde müteahhit kârı, pazarlama bütçesi, enflasyon farkı ve risk primi vardır. Ancak o arsanın etrafı henüz tenekelerle çevriliyken ve ortada sadece bir temel çukuru varken, o evin bir "finansmana" ihtiyacı vardır. Müteahhitler, bankalardan yüksek faizli ticari kredi çekmek yerine, inşaatın maliyetini projenin en başından müşterilere fonlatmayı tercih ederler. İşte bu "erken aşama fonlama" süreci, alıcıya inanılmaz bir indirim ve faizsiz taksit imkanı olarak geri döner. Körü körüne maket üzerinden ev alıp dolandırılmamak için bu işin kurallarını ve o gizli kapıları nasıl aralayacağınızı bilmeniz gerekir.
Bir konut projesinin devasa reklam panolarında, televizyonlarda veya sosyal medyada "Büyük Lansman Fırsatı" adıyla yayınlandığını görüyorsanız, bilmelisiniz ki asıl büyük fırsat çoktan kaçmıştır. O lansman fiyatı, zaten kârlı olan fiyattır.
Asıl kazanç, projenin ruhsatı yeni alındığında, ortada hiçbir reklam yokken yapılan "Kapalı Devre" satışlardadır. Müteahhit, ilk kazmayı vurmak ve betonu dökmek için acil nakde ihtiyaç duyar. Bu dönemde projeyi sadece kendi çevresine, eski müşterilerine veya bölgedeki büyük emlak ofislerine fısıltı gazetesiyle duyurur. Bu aşamada topraktan alınan bir daire, bitmiş haline göre %30 ila %40 arasında daha ucuzdur. Bu gizli ağa sızmanın yolu, yatırım yapmayı planladığınız bölgedeki köklü ve güvenilir emlak ofisleriyle dirsek temasında olmaktır. Onlara "Bölgede yeni başlayacak, ruhsat aşamasında olan güvenilir projelerden haberdar olmak istiyorum" mesajını bıraktığınızda, o kapalı devre fırsatların kapısı size de açılacaktır.
Geçmişin o bitmek bilmeyen, sorunlu kooperatif hikayelerini bir kenara bırakın. 2026'nın ekonomik şartları, yeni nesil ve son derece profesyonel yönetilen "Arsa Payı Karşılığı" kooperatifçiliği yeniden diriltti.
Bir ev satın aldığınızda ödediğiniz paranın yaklaşık %40'ı arsa payı, %30'u inşaat maliyeti, geri kalan %30'u ise müteahhit kârı ve vergilerdir. Yeni nesil kooperatif sisteminde ise, sizin gibi ev sahibi olmak isteyen 50 kişi yasal bir kooperatif çatısı altında bir araya gelir. Önce şehrin gelişen çeperlerinden imarlı bir arsa topluca satın alınır (Arsa payınızı garantiye alırsınız). Ardından bir müteahhit firmasıyla sadece "Taşeron" (işçilik ve malzeme) olarak anlaşılır. Müteahhit, daireleri yapıp satarak kâr etmek yerine, sadece inşaatı yapıp hizmet bedelini alır. Bu sayede o %30'luk devasa müteahhit kârı tamamen sizin cebinizde kalır. Evin maliyetini ise inşaatın ilerleme seviyesine göre aydan aya, sıfır faizle kooperatifin hesabına ödersiniz.
Bankaların yüzde 3-4 bandındaki aylık konut kredisi faizlerine mahkum olmak zorunda değilsiniz. Kendi öz sermayesi güçlü olan kurumsal inşaat firmaları, bankayı tamamen aradan çıkaran "Kendi Bünyesinde Taksitlendirme" sistemini kullanırlar.
Topraktan bir projeye girdiğinizde, genellikle evin bedelinin %30 veya %40'ını peşinat olarak verirsiniz. Geri kalan tutarı ise müteahhit firma, inşaatın teslim süresine (örneğin 24 veya 36 ay) bölerek senetlendirir. Bu senetler banka kredisi olmadığı için üzerinde bileşik faiz yükü yoktur. Bazen sabit taksitli, bazen de enflasyona veya inşaat maliyet endeksine endeksli (TÜFE/ÜFE) esnek modeller sunulur. Ancak her halükarda, bir bankaya ödeyeceğiniz o korkunç faiz yükünden kurtulmuş olursunuz. Siz taksitlerinizi öderken inşaat yükselir, inşaat yükseldikçe sizin topraktan aldığınız o ucuz dairenin değeri her ay katlanarak artar. Evi teslim aldığınızda, evin güncel değeri sizin ödediğiniz toplam paranın çoktan iki katına çıkmış olur.
Topraktan ev almanın en büyük riski, müteahhidin inşaatı yarım bırakması veya aynı daireyi başkasına da satmasıdır. Bu riski sıfırlamanın tek ve kesin bir hukuki yolu vardır.
Müteahhitin ofisinde hazırlanan A4 kağıtlarına atılan imzaların hukuken hiçbir geçerliliği yoktur! Topraktan bir daire alıyorsanız, ödeme yapmadan önce mutlaka müteahhitle birlikte Notere gitmeli ve "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" yapmalısınız. Daha da önemlisi, bu sözleşmeyi elinize alır almaz Tapu Müdürlüğü'ne gidip o arsanın tapu kütüğüne "Şerh" düşürmelisiniz. Siz o şerhi tapuya işlettiğiniz an, müteahhit o daireyi bir başkasına satamaz, inşaata banka haczi gelse bile sizin daireniz o hacizden etkilenmez.