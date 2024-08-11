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Mutfak tüplerine zam geldi! Aygaz, İpragaz ve Milangaz küçük ve büyük tüp fiyatı değişti

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 11:52 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 11:54
Mutfak tüplerine zam geldi! Aygaz, İpragaz ve Milangaz küçük ve büyük tüp fiyatı değişti

Tüp fiyatlarına 8 ayda 6 kez zam yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler mutfak tüpü fiyatını değiştirdi. 2 12 24 45 kg tüp fiyatları belli oldu. Zam ile birlikte bazı şehirlerde tüp fiyatı 800 TL'ye çıktı. İşte 8 Ağustos Aygaz, İpragaz ve Milangaz 2024 son zamlı tüp fiyatları.

Tüp fiyatlarına zam geldi. 2024 ağustos ayında Aygaz, İpragaz ve Milangaz tüp fiyatları değişti.  Mutfak tüpü fiyatları son gelen zam ile birlikte bazı şehirlerde 800 TL'ye çıktı. İşte 2 12 24 45 kg tüp fiyatları.

ZAMLI TÜP FİYATLARI BELLİ OLDU

Tüp fiyatlarına bir zam daha geldi.  Akaryakıt ürünlerine gelen zamlar mutfağa yansıdı.

Mutfak tüplerine zam geldi! Aygaz, İpragaz ve Milangaz küçük ve büyük tüp fiyatı değişti - 1. Resim

 2024 yılı itibarıyla, tüp gaz fiyatlarına art arda gelen zamlarla birlikte, 12 kilogramlık tüp gazın fiyatı 800 TL'ye çıktı.

Buna göre de 2 12 24 ve 48 kg tüp fiyatları belli oldu.

Mutfak tüplerine zam geldi! Aygaz, İpragaz ve Milangaz küçük ve büyük tüp fiyatı değişti - 2. Resim

SON ZAMLI TÜP FİYATLARI

Tüp fiyatlarına 8 ayda 6 defa zam geldi. 

Evinde doğal gaz olmayan vatandaşın kullandığı mutfak tüpü fiyatları şöyle;

Mutfak tüplerine zam geldi! Aygaz, İpragaz ve Milangaz küçük ve büyük tüp fiyatı değişti - 3. Resim

AYGAZ TÜP FİYATLARI AĞUSTOS 2024

2 kg piknik tüpü 146 TL

12 kg mutfak tüpü 766 TL

24 kg ticari tüpü 1527 TL

45 kg sanayi tüpü 2867 TL

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI AĞUSTOS 2024

2 kg piknik tüpü 148,50 TL

12 kg ev tüpü 739 TL

24 kg ticari tüpü 1477,50 TL

45 kg sanayi tüpü 2770,50 TL

MİLANGAZ TÜP FİYATLARI AĞUSTOS 2024

2 kg piknik tüpü 150 TL

12 kg ev tüpü 751 TL

24 kg ticari tüp 1496 TL

45 kg sanayi tüpü 2823 TL

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Kaynak: tgrthaber.com
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