Mutfak tüplerine zam geldi! Aygaz, İpragaz ve Milangaz küçük ve büyük tüp fiyatı değişti
Tüp fiyatlarına 8 ayda 6 kez zam yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler mutfak tüpü fiyatını değiştirdi. 2 12 24 45 kg tüp fiyatları belli oldu. Zam ile birlikte bazı şehirlerde tüp fiyatı 800 TL'ye çıktı. İşte 8 Ağustos Aygaz, İpragaz ve Milangaz 2024 son zamlı tüp fiyatları.
Tüp fiyatlarına zam geldi. 2024 ağustos ayında Aygaz, İpragaz ve Milangaz tüp fiyatları değişti. Mutfak tüpü fiyatları son gelen zam ile birlikte bazı şehirlerde 800 TL'ye çıktı. İşte 2 12 24 45 kg tüp fiyatları.
ZAMLI TÜP FİYATLARI BELLİ OLDU
Tüp fiyatlarına bir zam daha geldi. Akaryakıt ürünlerine gelen zamlar mutfağa yansıdı.
2024 yılı itibarıyla, tüp gaz fiyatlarına art arda gelen zamlarla birlikte, 12 kilogramlık tüp gazın fiyatı 800 TL'ye çıktı.
Buna göre de 2 12 24 ve 48 kg tüp fiyatları belli oldu.
SON ZAMLI TÜP FİYATLARI
Tüp fiyatlarına 8 ayda 6 defa zam geldi.
Evinde doğal gaz olmayan vatandaşın kullandığı mutfak tüpü fiyatları şöyle;
AYGAZ TÜP FİYATLARI AĞUSTOS 2024
2 kg piknik tüpü 146 TL
12 kg mutfak tüpü 766 TL
24 kg ticari tüpü 1527 TL
45 kg sanayi tüpü 2867 TL
İPRAGAZ TÜP FİYATLARI AĞUSTOS 2024
2 kg piknik tüpü 148,50 TL
12 kg ev tüpü 739 TL
24 kg ticari tüpü 1477,50 TL
45 kg sanayi tüpü 2770,50 TL
MİLANGAZ TÜP FİYATLARI AĞUSTOS 2024
2 kg piknik tüpü 150 TL
12 kg ev tüpü 751 TL
24 kg ticari tüp 1496 TL
45 kg sanayi tüpü 2823 TL