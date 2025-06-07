Nadir hastalıklara 54,4 milyar TL destek! Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara yönelik sağlık desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara yönelik sağlık desteklerinin 2024 yılında da artarak sürdüğünü duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, tedavi süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla geçen yıl 313 farklı ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL ödeme yapıldığını bildirdi. "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" diyen Işıkhan, nadir hastalıklara yönelik desteklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı.