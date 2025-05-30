Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

2025 Kurban Bayramı öncesi tüketicinin nakit ihtiyacı çoğaldı ve en uygun kredi nasıl alınabilir araştırmaya başladı. Kurban bayramı hazırlığında ihtiyaç kredisi çekmeden önce faiz oranı ve geri ödeme tutarını bilmek önemli. İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları...
Kurban bayramı öncesi çoğalan nakit ihtiyacıyla rekor başvuru alan tüketici kredisinde faiz oranları ve geri ödeme tutarları her bankaya göre farklılık gösteriyor. Ödeme oranları bankaların güncel kampanyalarına göre değişkenlik gösteriyor. Bazı bankalar kredi kullanımında ek masraflar isteyebiliyor. İşte 12 ay vadeli 50 bin lira kredi çeken bir tüketicinin banka banka geri ödeme tutarları...
Alternatif Bank
Faiz oranı: yüzde 2,99
Aylık taksit: 4.700,00 TL
Geri ödenecek tutar: 56.400,00 TL
TEB / CEPTETEB
Faiz oranı: yüzde 3,65
Aylık taksit: 5.560,00 TL
Geri ödenecek tutar: 67.013,00 TL
Albaraka Türk
Faiz oranı: yüzde 3,50 (kâr payı)
Aylık taksit: 5.499,00 TL
Geri ödenecek tutar: 66.319,00 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: yüzde 3,89
Aylık taksit: 5.659,00 TL
Geri ödenecek tutar: 68.201,00 TL
ING
Faiz oranı: yüzde 4,24
Aylık taksit: 5.805,00 TL
Geri ödenecek tutar: 69.951,00 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: yüzde 4,49
Aylık taksit: 5.911,00 TL
Geri ödenecek tutar: 71.259,00 TL
Akbank
Faiz oranı: yüzde 4,63
Aylık taksit: 5.970,00 TL
Geri ödenecek tutar: 71.928,00 TL
Enpara.com
Faiz oranı: yüzde 4,69
Aylık taksit: 5.996,00 TL
Geri ödenecek tutar: 71.947,00 TL
İş Bankası
Faiz oranı: yüzde 4,70
Aylık taksit: 6.000,00 TL
Geri ödenecek tutar: 72.286,00 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: yüzde 4,99
Aylık taksit: 6.124,00 TL
Geri ödenecek tutar: 73.777,00 TL
VakıfBank
Faiz oranı: yüzde 4,99
Aylık taksit: 6.124,00 TL
Geri ödenecek tutar: 73.777,00 TL
Halkbank
Faiz oranı: yüzde 5,25
Aylık taksit: 6.237,00 TL
Geri ödenecek tutar: 75.126,00 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: yüzde 5,64
Aylık taksit: 6.407,00 TL
Geri ödenecek tutar: 77.171,00 TL