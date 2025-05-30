Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

2025 Kurban Bayramı öncesi tüketicinin nakit ihtiyacı çoğaldı ve en uygun kredi nasıl alınabilir araştırmaya başladı. Kurban bayramı hazırlığında ihtiyaç kredisi çekmeden önce faiz oranı ve geri ödeme tutarını bilmek önemli. İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları...

Kurban bayramı öncesi çoğalan nakit ihtiyacıyla rekor başvuru alan tüketici kredisinde faiz oranları ve geri ödeme tutarları her bankaya göre farklılık gösteriyor. Ödeme oranları bankaların güncel kampanyalarına göre değişkenlik gösteriyor. Bazı bankalar kredi kullanımında ek masraflar isteyebiliyor. İşte 12 ay vadeli 50 bin lira kredi çeken bir tüketicinin banka banka geri ödeme tutarları...

12 AY TAKSİTLİ 50 BİN TL KREDİ İÇİN BANKA BANKA ÖDEME TUTARLARI

Alternatif Bank

Faiz oranı: yüzde 2,99

Aylık taksit: 4.700,00 TL

Geri ödenecek tutar: 56.400,00 TL

TEB / CEPTETEB

Faiz oranı: yüzde 3,65

Aylık taksit: 5.560,00 TL

Geri ödenecek tutar: 67.013,00 TL

Albaraka Türk

Faiz oranı: yüzde 3,50 (kâr payı)

Aylık taksit: 5.499,00 TL

Geri ödenecek tutar: 66.319,00 TL

QNB Finansbank

Faiz oranı: yüzde 3,89

Aylık taksit: 5.659,00 TL

Geri ödenecek tutar: 68.201,00 TL

ING

Faiz oranı: yüzde 4,24

Aylık taksit: 5.805,00 TL

Geri ödenecek tutar: 69.951,00 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: yüzde 4,49

Aylık taksit: 5.911,00 TL

Geri ödenecek tutar: 71.259,00 TL

Akbank

Faiz oranı: yüzde 4,63

Aylık taksit: 5.970,00 TL

Geri ödenecek tutar: 71.928,00 TL

Enpara.com

Faiz oranı: yüzde 4,69

Aylık taksit: 5.996,00 TL

Geri ödenecek tutar: 71.947,00 TL

İş Bankası

Faiz oranı: yüzde 4,70

Aylık taksit: 6.000,00 TL

Geri ödenecek tutar: 72.286,00 TL

Ziraat Bankası

Faiz oranı: yüzde 4,99

Aylık taksit: 6.124,00 TL

Geri ödenecek tutar: 73.777,00 TL

VakıfBank

Faiz oranı: yüzde 4,99

Aylık taksit: 6.124,00 TL

Geri ödenecek tutar: 73.777,00 TL

Halkbank

Faiz oranı: yüzde 5,25

Aylık taksit: 6.237,00 TL

Geri ödenecek tutar: 75.126,00 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: yüzde 5,64

Aylık taksit: 6.407,00 TL

Geri ödenecek tutar: 77.171,00 TL