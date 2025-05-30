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 | Bengü Sarıkuş

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

2025 Kurban Bayramı öncesi tüketicinin nakit ihtiyacı çoğaldı ve en uygun kredi nasıl alınabilir araştırmaya başladı. Kurban bayramı hazırlığında ihtiyaç kredisi çekmeden önce faiz oranı ve geri ödeme tutarını bilmek önemli. İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları...

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Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 11:11

Kurban bayramı öncesi çoğalan nakit ihtiyacıyla rekor başvuru alan tüketici kredisinde faiz oranları ve geri ödeme tutarları her bankaya göre farklılık gösteriyor. Ödeme oranları bankaların güncel kampanyalarına göre değişkenlik gösteriyor. Bazı bankalar kredi kullanımında ek masraflar isteyebiliyor. İşte 12 ay vadeli 50 bin lira kredi çeken bir tüketicinin banka banka geri ödeme tutarları...

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

12 AY TAKSİTLİ 50 BİN TL KREDİ İÇİN BANKA BANKA ÖDEME TUTARLARI

Alternatif Bank
Faiz oranı: yüzde 2,99
Aylık taksit: 4.700,00 TL
Geri ödenecek tutar: 56.400,00 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

TEB / CEPTETEB
Faiz oranı: yüzde 3,65
Aylık taksit: 5.560,00 TL
Geri ödenecek tutar: 67.013,00 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

Albaraka Türk
Faiz oranı: yüzde 3,50 (kâr payı)
Aylık taksit: 5.499,00 TL
Geri ödenecek tutar: 66.319,00 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

QNB Finansbank
Faiz oranı: yüzde 3,89
Aylık taksit: 5.659,00 TL
Geri ödenecek tutar: 68.201,00 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

ING
Faiz oranı: yüzde 4,24
Aylık taksit: 5.805,00 TL
Geri ödenecek tutar: 69.951,00 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

Yapı Kredi
Faiz oranı: yüzde 4,49
Aylık taksit: 5.911,00 TL
Geri ödenecek tutar: 71.259,00 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

Akbank
Faiz oranı: yüzde 4,63
Aylık taksit: 5.970,00 TL
Geri ödenecek tutar: 71.928,00 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

Enpara.com
Faiz oranı: yüzde 4,69
Aylık taksit: 5.996,00 TL
Geri ödenecek tutar: 71.947,00 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

İş Bankası
Faiz oranı: yüzde 4,70
Aylık taksit: 6.000,00 TL
Geri ödenecek tutar: 72.286,00 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

Ziraat Bankası
Faiz oranı: yüzde 4,99
Aylık taksit: 6.124,00 TL
Geri ödenecek tutar: 73.777,00 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

VakıfBank
Faiz oranı: yüzde 4,99
Aylık taksit: 6.124,00 TL
Geri ödenecek tutar: 73.777,00 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

Halkbank
Faiz oranı: yüzde 5,25
Aylık taksit: 6.237,00 TL
Geri ödenecek tutar: 75.126,00 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bayram öncesi ihtiyaç kredisi oranları değişti

Garanti BBVA
Faiz oranı: yüzde 5,64
Aylık taksit: 6.407,00 TL
Geri ödenecek tutar: 77.171,00 TL

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