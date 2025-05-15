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 | Bengü Sarıkuş

Nakit para kalkıyor mu? Siyasi karar bekleniyor

Avrupa'da nakit para kullanma dönemi resmen kapanmak üzere. Gereken düzenlenmelerin yapılmasının ardından dijital euroya geçiş öngörülüyor.

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Nakit para kalkıyor mu? Siyasi karar bekleniyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 17:41

ECB Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone, Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki yılın başlarında dijital bir euro çıkarmak için tüm siyasi kararları almayı umduğunu ve daha sonra para birimini piyasaya sürmek için iki ila üç yıla ihtiyaç duyacağını söyledi.

Cipollone bir konferansta yasal çerçevenin zamanlamasıyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta "Her şeyin önümüzdeki yılın başında, hatta çok erken bir tarihte tamamlanmasını umuyorum. Mevzuatın yürürlüğe girmesine ihtiyacımız var ve bundan sonra dijital Euro'yu başlatmak için iki ila üç yıl yeterli olacaktır" dedi.

Nakit para kalkıyor mu? Siyasi karar bekleniyor

Visa ya da Mastercard gibi kartlarla yapılan ödemelerin aksine, dijital euro ile ödeme yapan tüketiciler merkez bankası üzerinde doğrudan hak iddia edebilecek ve fonları işlev ve güvenlik açısından nakit paraya benzer olacak.

Müşterilerin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı formatlarda doğrudan ödeme yapmalarına olanak sağlayacak.

Cipollone, önemli bir engelin AB üye ülkelerinden siyasi bir anlaşma sağlanması olduğunu ancak bunun yazdan önce sağlanabileceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun çalışmalarının ise biraz daha uzun sürebileceğini sözlerine ekledi.

Aynı etkinlikte konuşan Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Trump'ın süreci hızlandırıp hızlandıramayacağı sorulduğunda, bunun ECB'nin kararlılığını arttırdığını söyledi.

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ETİKETLER
#Nakit Para
#Euro/tl Kuru
#Piero Cipollone
#Ekonomi
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