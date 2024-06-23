Nakit parayla işlem yapılmayacak! Ünlü zincir marketten şaşırtan karar
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Haziran 2024 15:56 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:56
Türkiye’de pek çok şubesi bulunan File Markerler Zinciri yeni bir karara imza attı. Buna göre, marketin bazı şubelerinden nakit para ile işlem yapılmayacak.
Ünlü marketler zinciri File, yaptığı bir duyuruda bazı şubelerinden hijyen ve pratik işlem gerekçesi ile sadece kartlı işlem yapacak.
Sosyal medyada yer alan bir paylaşıma göre, marketin duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:
"Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir."
Kaynak: tgrthaber.com.tr