Nakite ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İhtiyaç kredisi faizlerinde tablo sil baştan: 3 ayda şaşırtıcı düşüş

İhtiyaç kredisi faiz oranları, belirlenen aylık büyüme limitlerinin çok üzerinde bir artış göstermeye devam ediyor. Vatandaşların kredi talebi hızla artarken, en güncel faiz oranları da açıklandı. Son verilere göre, faiz oranlarında 1,65 puanlık bir yükseliş yaşandı. Ancak, Ocak ayından itibaren genel kredi faiz oranları 8 puanlık bir azalma kaydetti.

İhtiyaç kredisi faiz oranları, Mart 2025 itibarıyla yüzde 3,41 ile 5,25 arasında değişiyor. Bankalar, faiz oranlarında bazı durumlarda 0,2 puanlık artışlar yaparken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 28 Şubat itibarıyla ihtiyaç kredileri 1,51 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8'lik bir artışa işaret ediyor. Yılın ilk iki ayında ise ihtiyaç kredilerindeki artış yüzde 6,23 seviyesinde.

KAMU BANKALARININ KREDİ BÜYÜMESİ ÖNE ÇIKIYOR

Özellikle kamu bankalarının ihtiyaç kredilerindeki büyüme oranı, diğer bankalara kıyasla daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

Ekonomim’de yer alan haberde bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 3,41 ile 5,25 arasında değişiyor. Bazı bankalar ise Mart ayında faiz oranlarını 0,2 puan yukarı çekti.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİNDE ARTIŞ

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki haftaya göre ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 63,11'den yüzde 64,76'ya yükseldi. Ancak Aralık 2024'te başlayan politika faiz indirimlerinin etkisiyle, Ocak ayında yüzde 72,5 olan ihtiyaç kredisi faizleri 8 puanlık bir gerileme gösterdi.