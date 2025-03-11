Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Nakite ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İhtiyaç kredisi faizlerinde tablo sil baştan: 3 ayda şaşırtıcı düşüş

İhtiyaç kredisi faiz oranları, belirlenen aylık büyüme limitlerinin çok üzerinde bir artış göstermeye devam ediyor. Vatandaşların kredi talebi hızla artarken, en güncel faiz oranları da açıklandı. Son verilere göre, faiz oranlarında 1,65 puanlık bir yükseliş yaşandı. Ancak, Ocak ayından itibaren genel kredi faiz oranları 8 puanlık bir azalma kaydetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 13:06

İhtiyaç kredisi faiz oranları, Mart 2025 itibarıyla yüzde 3,41 ile 5,25 arasında değişiyor. Bankalar, faiz oranlarında bazı durumlarda 0,2 puanlık artışlar yaparken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 28 Şubat itibarıyla ihtiyaç kredileri 1,51 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8'lik bir artışa işaret ediyor. Yılın ilk iki ayında ise ihtiyaç kredilerindeki artış yüzde 6,23 seviyesinde.

KAMU BANKALARININ KREDİ BÜYÜMESİ ÖNE ÇIKIYOR

Özellikle kamu bankalarının ihtiyaç kredilerindeki büyüme oranı, diğer bankalara kıyasla daha yüksek seviyelerde seyrediyor.
Ekonomim’de yer alan haberde bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 3,41 ile 5,25 arasında değişiyor. Bazı bankalar ise Mart ayında faiz oranlarını 0,2 puan yukarı çekti.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİNDE ARTIŞ

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki haftaya göre ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 63,11'den yüzde 64,76'ya yükseldi. Ancak Aralık 2024'te başlayan politika faiz indirimlerinin etkisiyle, Ocak ayında yüzde 72,5 olan ihtiyaç kredisi faizleri 8 puanlık bir gerileme gösterdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde: En ucuz ihtiyaç kredisi hesaplandı! İşte 100 bin liranın geri ödemesi ve taksit tutarı
ETİKETLER
#bddk
#ekonomi
#faiz oranları
#kamu bankaları
#ihtiyaç kredisi
#ihtiyaç kredisi
#faiz karar
#faiz-indirimi
#Merkez Bankası
#Faizler
#Kredi Büyümesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.