Ne altın, ne dolar! Kar ettiren tek şey: Saniyesinde yüzde 10 getiriyor

30 Temmuz 2024 12:03 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:05

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, müşterilerine bozuk para üstü veremeyen bir fırıncı, bulduğu yöntemle dikkatleri üzerine çekti.

İlçede fırın işleten Mehmet Işık, müşterilerinin çoğunlukla kağıt para kullanması nedeniyle bozuk para sıkıntısı yaşamaya başlayınca çözüm arayışına girdi.

Dükkanının camına astığı bir yazıda, 100 TL değerinde madeni para getirene 110 TL kağıt para vereceğini duyurdu. Bu ilan üzerine, vatandaşlar da evlerinde biriktirdiği bozuk paraları işletmeye getirmeye başladı.

"PİYASADA CİDDİ BOZUK PARA SIKINTISI VAR"

Piyasada ciddi boyutta bozuk para sıkıntısı olduğuna dikkat çeken esnaf Mehmet Işık, “Biz ilçede kampanya başlattık. 100 lira bozuk para getirene 110 lira veriyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz bozuk para konusunda. Ekmeklerin küsuratlı olması bizi sıkıntıya sokuyor, 8 liraya ekmek satılıyor. Her getiren kağıt para getiriyor, kimse bozuk para getirmiyor" dedi.

"BOZUK PARA YÖNÜNDEN ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR YAŞIYORUZ"

Evinde bozuk para biriktiren vatandaşlara seslenen Işık, "Evlerindeki bozuk paraları getirsinler, değerlendirelim. Bozuk para yönünde esnaf olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.