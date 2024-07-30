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Ne altın, ne dolar! Kar ettiren tek şey: Saniyesinde yüzde 10 getiriyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 12:03 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:05
Ne altın, ne dolar! Kar ettiren tek şey: Saniyesinde yüzde 10 getiriyor

Yozgat'ta bozuk para sıkıntısı çeken bir fırıncı, dükkanının camına astığı ilan ile dikkatleri üzerine çekiyor. 100 TL bozuk para verenlere saniyesinde 110 TL vereceğini belirten esnaf, "Bu kampanya ile bozuk para sıkıntımızı da çözmüş oluyoruz" dedi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, müşterilerine bozuk para üstü veremeyen bir fırıncı, bulduğu yöntemle dikkatleri üzerine çekti.

İlçede fırın işleten Mehmet Işık, müşterilerinin çoğunlukla kağıt para kullanması nedeniyle bozuk para sıkıntısı yaşamaya başlayınca çözüm arayışına girdi.

Dükkanının camına astığı bir yazıda, 100 TL değerinde madeni para getirene 110 TL  kağıt para vereceğini duyurdu. Bu ilan üzerine, vatandaşlar da evlerinde biriktirdiği bozuk paraları işletmeye getirmeye başladı.

Ne altın, ne dolar! Kar ettiren tek şey: Saniyesinde yüzde 10 getiriyor - 1. Resim

"PİYASADA CİDDİ BOZUK PARA SIKINTISI VAR"

Piyasada ciddi boyutta bozuk para sıkıntısı olduğuna dikkat çeken esnaf Mehmet Işık, “Biz ilçede kampanya başlattık. 100 lira bozuk para getirene 110 lira veriyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz bozuk para konusunda. Ekmeklerin küsuratlı olması bizi sıkıntıya sokuyor, 8 liraya ekmek satılıyor. Her getiren kağıt para getiriyor, kimse bozuk para getirmiyor" dedi.

Ne altın, ne dolar! Kar ettiren tek şey: Saniyesinde yüzde 10 getiriyor - 2. Resim

"BOZUK PARA YÖNÜNDEN ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR YAŞIYORUZ"

Evinde bozuk para biriktiren vatandaşlara seslenen Işık, "Evlerindeki bozuk paraları getirsinler, değerlendirelim. Bozuk para yönünde esnaf olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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