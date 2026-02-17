Ne İstanbul ne Ankara! Türkiye’nin en pahalı evlerinin satıldığı şehir şaşırttı: İşte il il konut fiyatları listesi

Bir ev sahibi olmak Türkiye’deki hemen herkesin hayali. Ancak bu hayale ulaşmanın bedeli her ilde farklı. Türkiye’nin en kalabalık illeri olan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde oldukça yüksek. Ancak en pahalı konutlar bu illerde değil. Çünkü il il konut fiyatları listesinin ilk sırasında hiç beklenmedik bir şehir bulunuyor.