Ne İstanbul ne Ankara! Türkiye’nin en pahalı evlerinin satıldığı şehir şaşırttı: İşte il il konut fiyatları listesi

Şubat 17, 2026 14:28
1
il il konut fiyatları listesi

Konut fiyatları alıp başını giderken, fiyat listesi de şehirden şehre farklılık gösteriyor. Hazırlanan son liste ise iller arasındaki farkını gözler önüne serdi. Diğer yandan pek çok kişi en yüksek fiyatlı konutların İstanbul ve Ankara gibi iller olduğunu düşünürken, en pahalı evlerin satıldığı şehir şaşkınlığa neden oldu.

2
Ne İstanbul ne Ankara! Türkiye’nin en pahalı evlerinin satıldığı şehir şaşırttı: İşte il il konut fiyatları listesi

Bir ev sahibi olmak Türkiye’deki hemen herkesin hayali. Ancak bu hayale ulaşmanın bedeli her ilde farklı. Türkiye’nin en kalabalık illeri olan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde oldukça yüksek. Ancak en pahalı konutlar bu illerde değil. Çünkü il il konut fiyatları listesinin ilk sırasında hiç beklenmedik bir şehir bulunuyor.

3
Kilis

İŞTE İL İL KONUT FİYATLARI LİSTESİ

81. Kilis – 2.200.000 TL

4
Hakkari

80. Hakkari – 2.600.000 TL

5
Malatya

79. Malatya – 2.650.000 TL

6
Osmaniye

78. Osmaniye – 2.650.000 TL

7
Kars

77. Kars – 2.700.000 TL

8
Şırnak

76. Şırnak – 2.700.000 TL

9
Ardahan

75. Ardahan – 2.750.000 TL

10
Bayburt

74. Bayburt – 2.750.000 TL

11
Kayseri

72. Kayseri – 2.800.000 TL

12
Kırıkkale

71. Kırıkkale – 2.800.000 TL

13
Mardin

70. Mardin – 2.800.000 TL

14
Bitlis

69. Bitlis – 2.850.000 TL

15
Çankırı

68. Çankırı – 2.900.000 TL

16
Gümüşhane

67. Gümüşhane – 2.900.000 TL

17
Iğdır

66. Iğdır – 2.900.000 TL

18
Kırşehir

65. Kırşehir – 2.900.000 TL

19
Siirt

64. Siirt – 2.900.000 TL

20
Şanlıurfa

63. Şanlıurfa – 2.900.000 TL

21
Yozgat

62. Yozgat – 2.900.000 TL

22
Muş

61. Muş – 2.950.000 TL

23
Bilecik

60. Bilecik – 3.000.000 TL

24
Elazığ

59. Elazığ – 3.000.000 TL

25
Niğde

58. Niğde – 3.000.000 TL

26
Bingöl

57. Bingöl – 3.100.000 TL

27
Çorum

56. Çorum – 3.100.000 TL

28
Erzincan

55. Erzincan – 3.100.000 TL

29
Karaman

54. Karaman – 3.100.000 TL

30
Kütahya

53. Kütahya – 3.100.000 TL

31
Uşak

52. Uşak – 3.100.000 TL

32
Adıyaman

51. Adıyaman – 3.200.000 TL

33
Aksaray

50. Aksaray – 3.200.000 TL

34
Burdur

49. Burdur – 3.200.000 TL

35
Karabük

48. Karabük – 3.200.000 TL

36
Tokat

47. Tokat – 3.200.000 TL

37
Amasya

46. Amasya – 3.300.000 TL

38
Erzurum

45. Erzurum – 3.300.000 TL

39
Kastamonu

44. Kastamonu – 3.300.000 TL

40
Nevşehir

43. Nevşehir – 3.300.000 TL

41
Afyonkarahisar

42. Afyonkarahisar – 3.400.000 TL

42
Ne İstanbul ne Ankara! Türkiye’nin en pahalı evlerinin satıldığı şehir şaşırttı: İşte il il konut fiyatları listesi

41. Kahramanmaraş – 3.400.000 TL

43
Tunceli

40. Tunceli – 3.400.000 TL

44
Van

39. Van – 3.400.000 TL

45
Batman

38. Batman – 3.500.000 TL

46
Sivas

37. Sivas – 3.500.000 TL

47
Isparta

36. Isparta – 3.600.000 TL

48
Zonguldak

35. Zonguldak – 3.600.000 TL

49
Giresun

34. Giresun – 3.700.000 TL

50
Artvin

33. Artvin – 3.800.000 TL

51
Düzce

32. Düzce – 3.800.000 TL

52
Bolu

31. Bolu – 3.900.000 TL

53
Hatay

30. Hatay – 3.900.000 TL

54
Manisa

29. Manisa – 4.100.000 TL

55
Sakarya

28. Sakarya – 4.100.000 TL

56
Denizli

27. Denizli – 4.200.000 TL

57
Kırklareli

26. Kırklareli – 4.200.000 TL

58
Ordu

25. Ordu – 4.200.000 TL

59
Diyarbakır

24. Diyarbakır – 4.300.000 TL

60
Konya

23. Konya – 4.300.000 TL

61
Trabzon

22. Trabzon – 4.300.000 TL

62
Samsun

21. Samsun – 4.400.000 TL

63
Tekirdağ

20. Tekirdağ – 4.400.000 TL

64
Eskişehir

19. Eskişehir – 4.500.000 TL

65
Rize

18. Rize – 4.500.000 TL

66
Ankara

17. Ankara – 4.600.000 TL

67
Gaziantep

16. Gaziantep – 4.600.000 TL

68
Mersin

15. Mersin – 4.700.000 TL

69
Adana

14. Adana – 4.800.000 TL

70
Sinop

13. Sinop – 4.800.000 TL

71
Edirne

12. Edirne – 4.850.000 TL

72
Kocaeli

11. Kocaeli – 4.900.000 TL

73
Bursa

10. Bursa – 5.100.000 TL

74
Bartın

9. Bartın – 5.200.000 TL

75
Yalova

8. Yalova – 5.300.000 TL

76
Balıkesir

7. Balıkesir – 5.500.000 TL

77
Aydın

6. Aydın – 5.900.000 TL

78
İzmir

5. İzmir – 6.100.000 TL

79
Antalya

4. Antalya – 6.300.000 TL

80
Çanakkale

3. Çanakkale – 6.400.000 TL

81
İstanbul

2. İstanbul – 7.700.000 TL

82
Muğla

1. Muğla – 8.200.000 TL

