Ne İstanbul ne Ankara! Türkiye’nin en pahalı evlerinin satıldığı şehir şaşırttı: İşte il il konut fiyatları listesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Konut fiyatları alıp başını giderken, fiyat listesi de şehirden şehre farklılık gösteriyor. Hazırlanan son liste ise iller arasındaki farkını gözler önüne serdi. Diğer yandan pek çok kişi en yüksek fiyatlı konutların İstanbul ve Ankara gibi iller olduğunu düşünürken, en pahalı evlerin satıldığı şehir şaşkınlığa neden oldu.
Bir ev sahibi olmak Türkiye’deki hemen herkesin hayali. Ancak bu hayale ulaşmanın bedeli her ilde farklı. Türkiye’nin en kalabalık illeri olan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde oldukça yüksek. Ancak en pahalı konutlar bu illerde değil. Çünkü il il konut fiyatları listesinin ilk sırasında hiç beklenmedik bir şehir bulunuyor.
81. Kilis – 2.200.000 TL
80. Hakkari – 2.600.000 TL
79. Malatya – 2.650.000 TL
78. Osmaniye – 2.650.000 TL
77. Kars – 2.700.000 TL
76. Şırnak – 2.700.000 TL
75. Ardahan – 2.750.000 TL
74. Bayburt – 2.750.000 TL
72. Kayseri – 2.800.000 TL
71. Kırıkkale – 2.800.000 TL
70. Mardin – 2.800.000 TL
69. Bitlis – 2.850.000 TL
68. Çankırı – 2.900.000 TL
67. Gümüşhane – 2.900.000 TL
66. Iğdır – 2.900.000 TL
65. Kırşehir – 2.900.000 TL
64. Siirt – 2.900.000 TL
63. Şanlıurfa – 2.900.000 TL
62. Yozgat – 2.900.000 TL
61. Muş – 2.950.000 TL
60. Bilecik – 3.000.000 TL
59. Elazığ – 3.000.000 TL
58. Niğde – 3.000.000 TL
57. Bingöl – 3.100.000 TL
56. Çorum – 3.100.000 TL
55. Erzincan – 3.100.000 TL
54. Karaman – 3.100.000 TL
53. Kütahya – 3.100.000 TL
52. Uşak – 3.100.000 TL
51. Adıyaman – 3.200.000 TL
50. Aksaray – 3.200.000 TL
49. Burdur – 3.200.000 TL
48. Karabük – 3.200.000 TL
47. Tokat – 3.200.000 TL
46. Amasya – 3.300.000 TL
45. Erzurum – 3.300.000 TL
44. Kastamonu – 3.300.000 TL
43. Nevşehir – 3.300.000 TL
42. Afyonkarahisar – 3.400.000 TL
41. Kahramanmaraş – 3.400.000 TL
40. Tunceli – 3.400.000 TL
39. Van – 3.400.000 TL
38. Batman – 3.500.000 TL
37. Sivas – 3.500.000 TL
36. Isparta – 3.600.000 TL
35. Zonguldak – 3.600.000 TL
34. Giresun – 3.700.000 TL
33. Artvin – 3.800.000 TL
32. Düzce – 3.800.000 TL
31. Bolu – 3.900.000 TL
30. Hatay – 3.900.000 TL
29. Manisa – 4.100.000 TL
28. Sakarya – 4.100.000 TL
27. Denizli – 4.200.000 TL
26. Kırklareli – 4.200.000 TL
25. Ordu – 4.200.000 TL
24. Diyarbakır – 4.300.000 TL
23. Konya – 4.300.000 TL
22. Trabzon – 4.300.000 TL
21. Samsun – 4.400.000 TL
20. Tekirdağ – 4.400.000 TL
19. Eskişehir – 4.500.000 TL
18. Rize – 4.500.000 TL
17. Ankara – 4.600.000 TL
16. Gaziantep – 4.600.000 TL
15. Mersin – 4.700.000 TL
14. Adana – 4.800.000 TL
13. Sinop – 4.800.000 TL
12. Edirne – 4.850.000 TL
11. Kocaeli – 4.900.000 TL
10. Bursa – 5.100.000 TL
9. Bartın – 5.200.000 TL
8. Yalova – 5.300.000 TL
7. Balıkesir – 5.500.000 TL
6. Aydın – 5.900.000 TL
5. İzmir – 6.100.000 TL
4. Antalya – 6.300.000 TL
3. Çanakkale – 6.400.000 TL
2. İstanbul – 7.700.000 TL
1. Muğla – 8.200.000 TL