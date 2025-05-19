Ne kağıt ne de madeni! İşte dünyanın yeni para birimi

Bank of America analistlerine göre Nvidia ve AMD'nin Suudi Arabistan'la yürüttüğü milyar dolarlık "yapay zeka" projeleri, yapay zeka çiplerinin artık sadece teknolojik değil, aynı zamanda jeopolitik bir değer taşıdığını gösteriyor. BofA, Trump'ın Orta Doğu'daki büyük anlaşmalarıyla birlikte YZ çiplerinin artık "yeni bir para birimi" olduğunu savunuyor.

Bank of America (BofA) analistlerine göre, Nvidia'nın şu anda dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri haline gelmesinde kritik rol oynayan grafik işlem birimleri (GPU'lar) gibi yapay zeka çipleri, artık küresel ölçekte o kadar önemli hale geldi ki, ticaretle ilgili jeopolitik görüşmelerde adeta yeni bir para birimi gibi kullanılıyor.

NVIDIA VE AMD'DEN SUUDİ FONUNA DEV YATIRIM

Bu durum, son dönemde imzalanan dev anlaşmaların yapay zeka işlem gücüne yönelik talebin süreceğine işaret etmesiyle daha da belirginleşiyor. Salı günü yayımlanan bir notta BofA, Nvidia ve AMD'nin, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) bağlı Humain adlı şirketle yürüttüğü yapay zeka altyapı projelerinin yıllık 3 ila 5 milyar dolar arasında olacağını; ilerleyen dönemde ise 15 ila 20 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti.

Humain, Nvidia'dan 18 bin adet son teknoloji Blackwell çipi alacak. Nvidia'nın yapay zeka hızlandırma alanındaki en büyük rakiplerinden AMD ise, Humain ile 500 megavatlık yapay zeka işlem kapasitesi sağlayacak 10 milyar dolarlık bir iş birliği anlaşması imzaladı. BofA'ya göre bu tür "egemen yapay zeka (sovereign AI)" anlaşmaları, yıllık 50 milyar dolardan fazla bir hacme ulaşarak küresel 450-500 milyar dolarlık yapay zeka altyapı pazarı içinde büyük bir pay oluşturabilir.

Analistler, bu tür yapay zeka projelerinin ABD'deki veri merkezleri için sınırlı güç erişimi sorununu çözmeye yardımcı olabileceğini ve Çin'e ihracat kısıtlamalarının oluşturduğu olumsuz etkileri telafi edebileceğini belirtti.

Nvidia ve AMD'nin Suudi projesinin en büyük kazananları olmaya hazırlandığını belirten BofA, bu hisseler için alım notlarını yineledi ve fiyat hedeflerini sırasıyla 150 dolardan 160 dolara ve 120 dolardan 130 dolara yükseltti.