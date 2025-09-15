Nef Vakfı 2025 Yüksek Öğrenim Burs Başvuruları Başlıyor

Gençlerin eğitim yolculuğunu desteklemeyi sürdüren Nef Vakfı, 2025–2026 akademik yılı için burs başvurularını almaya başlıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki devlet üniversitelerinde lisans eğitimi gören öğrenciler, 15–21 Eylül tarihleri arasında www.nefvakfi.org adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.

KYK bursu veya öğrenim kredisi almak başvuruya engel teşkil etmiyor. Başvurularda, 6 Şubat depreminde ailesini kaybedenler, kalıcı sağlık sorunları bulunanlar, ebeveyn desteği olmayanlar ve üniversite giriş sınavında yüksek başarı sıralamasına sahip öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecek.

2015’ten bu yana sosyal fayda üretmeye odaklanan Nef Vakfı, burs programı ile yalnızca maddi destek sunmakla kalmıyor; gençlerin hayallerine ve potansiyellerine de yatırım yapıyor. Türkiye genelinde devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere 10 ay boyunca kesintisiz burs sağlayan Vakıf, “Verdiğimiz kadar zenginiz” anlayışıyla hareket ediyor.

Başvuru kriterleri;

T.C Vatandaşı olmak

Ülkemizde bulunan devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde okuyor olmak

4 yıllık lisans bölümlerinin 1.2.3 sınıflarında okuyor olmak (4.sınıf ve Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru kapsamına dahil edilmemiştir.)

Öğrenim süresi 5 ve 6 yıl olan bölümlerde okuyan öğrencilerin son sınıfları başvuru kapsamına dahil edilmemiştir.

Başvuru gerçekleştiren öğrenci ve aile fertleri üzerine tapu kaydı ve araç kaydı olmaması