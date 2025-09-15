Menü Kapat
 Murat Makas

Nef Vakfı 2025 Yüksek Öğrenim Burs Başvuruları Başlıyor

Nef Vakfı’nın ‘Yüksek Eğitim Bursu’ için başvuru tarihleri belli oldu. Üniversite öğrencilerine burs desteğini sürdüren vakıf, 15–21 Eylül tarihleri arasında www.nefvakfi.org adresinden online başvuruları kabul edecek. KYK bursu ve öğrenim kredisi almak ise başvuruya engel olmayacak.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 15:42

Gençlerin yolculuğunu desteklemeyi sürdüren Nef Vakfı, 2025–2026 akademik yılı için başvurularını almaya başlıyor. ’nin dört bir yanındaki devlet üniversitelerinde lisans eğitimi gören öğrenciler, 15–21 Eylül tarihleri arasında www.nefvakfi.org adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.

Nef Vakfı 2025 Yüksek Öğrenim Burs Başvuruları Başlıyor

KYK bursu veya öğrenim kredisi almak başvuruya engel teşkil etmiyor. Başvurularda, 6 Şubat depreminde ailesini kaybedenler, kalıcı sağlık sorunları bulunanlar, ebeveyn desteği olmayanlar ve giriş sınavında yüksek başarı sıralamasına sahip öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecek.

2015’ten bu yana sosyal fayda üretmeye odaklanan Nef Vakfı, burs programı ile yalnızca maddi sunmakla kalmıyor; gençlerin hayallerine ve potansiyellerine de yatırım yapıyor. Türkiye genelinde devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere 10 ay boyunca kesintisiz burs sağlayan Vakıf, “Verdiğimiz kadar zenginiz” anlayışıyla hareket ediyor.

Başvuru kriterleri;

T.C Vatandaşı olmak
Ülkemizde bulunan devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde okuyor olmak
4 yıllık lisans bölümlerinin 1.2.3 sınıflarında okuyor olmak (4.sınıf ve Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru kapsamına dahil edilmemiştir.)
Öğrenim süresi 5 ve 6 yıl olan bölümlerde okuyan öğrencilerin son sınıfları başvuru kapsamına dahil edilmemiştir.
Başvuru gerçekleştiren ve aile fertleri üzerine tapu kaydı ve araç kaydı olmaması

