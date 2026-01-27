Netcad Yazılım halka arz talep toplama ne zaman? NETCD hisse fiyatı lot miktarı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Netcad Yazılım halka arz sürecine giriyor.
40 milyon lot dağıtımı yapmaya hazırlanan firma 46 TL hisse fiyatı ile üç gün süreyle talep toplayacak.
Halka arz sermayesinin yüzde 75-85'lik kısmı arge yatırımları ve işletme sermayesi için değerlendirilecek.
Firmanın hisse fiyatı 46 TL olarak tespit edildi.
Netcad Yazılım 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep alacak.
Firma toplamda 40 milyon lot dağıtımı yapacak, olası lot dağıtım tablosu şu şekilde: