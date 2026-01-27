Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Netcad Yazılım halka arz talep toplama ne zaman? NETCD hisse fiyatı lot miktarı

Netcad Yazılım 1.9 milyar TL halka arz hacmi ile borsaya açılmaya hazırlanırken, 40 milyon lot paylaştıracak. 'NETCD' Bist koduna sahip firmanın 11 lot ila 160 lot arasında dağıtım yapacağı öngörülüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Netcad Yazılım halka arz talep toplama ne zaman? NETCD hisse fiyatı lot miktarı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 00:55
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 00:57

Netcad Yazılım halka arz sürecine giriyor.

40 milyon lot dağıtımı yapmaya hazırlanan firma 46 TL hisse fiyatı ile üç gün süreyle talep toplayacak.

Halka arz sermayesinin yüzde 75-85'lik kısmı arge yatırımları ve işletme sermayesi için değerlendirilecek.

Netcad Yazılım halka arz talep toplama ne zaman? NETCD hisse fiyatı lot miktarı

NETCAD YAZILIM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Firmanın hisse fiyatı 46 TL olarak tespit edildi.

Netcad Yazılım 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep alacak.

Netcad Yazılım halka arz talep toplama ne zaman? NETCD hisse fiyatı lot miktarı

NETCAD YAZILIM KAÇ LOT VERECEK?

Firma toplamda 40 milyon lot dağıtımı yapacak, olası lot dağıtım tablosu şu şekilde:

  • 150 Bin katılım yaklaşık 160 Lot (7360 TL).
  • 250 Bin katılım yaklaşık 96 Lot (4416 TL).
  • 350 Bin katılım yaklaşık 69 Lot (3174 TL).
  • 500 Bin katılım yaklaşık 48 Lot (2208 TL).
  • 700 Bin katılım yaklaşık 35 Lot (1610 TL).
  • 1.1 Milyar katılım yaklaşık 22 Lot (1012 TL).
  • 1.6 Milyon katılım yaklaşık 15 Lot (690 TL).
  • 2.2 Milyon katılım yaklaşık 11 Lot (506 TL).
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.