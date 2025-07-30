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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesinde yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün alacağı para politikası kararları öncesinde güçlü gelen büyüme verisiyle güne hafif yükselişle başladı.

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New York borsası Fed'in faiz kararı öncesinde yükselişle açıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 17:26

'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi. New York Borsası'nın açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artarak 44.681,20 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 6.376,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artarak 21.144,86 puana tırmandı.

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesinde yükselişle açıldı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalar önem taşıyor.

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesinde yükselişle açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimleri konusundaki baskısıyla karşı karşıya olan Powell'ın açıklamalarında, bankanın gelecek hamlelerinin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucunun aranacağı belirtiliyor.

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesinde yükselişle açıldı

Makroekonomik veri gündemi de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ABD'de bugün açıklanan veriler ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde performans gösterdiğini ortaya koydu. Buna göre, , bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklenenden fazla büyüdü.

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesinde yükselişle açıldı

Ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, ithalattaki azalma ve tüketici harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde yatırımlarda ve ihracatta ise düşüş yaşandı. ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin gelen diğer veriler de izlenirken, ülkede özel sektör istihdamı temmuzda 104 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesinde yükselişle açıldı

Şirketlerin bilançoları da yatırımcılar tarafından değerlendirilirken analistler, "muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerden Microsoft ve Meta'nın bugün açıklayacağı finansal sonuçların beklendiğini belirtti.

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesinde yükselişle açıldı

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülke olduğunu belirterek, Hindistan'ın 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini duyurdu. Ayrıca Trump, 1 Ağustos itibarıyla uygulanacak tarifeler için süre uzatımı olmayacağını yineledi.

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