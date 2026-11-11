New York Borsası, Tokenize Hisse Senetlerinin Takası İçin Avalanche’ı Seçti

Dünyanın en büyük borsalarından New York Borsası (NYSE), tokenize menkul kıymet platformunun temel kayıt altyapısı için Avalanche (AVAX) teknolojisini tercih etti. Intercontinental Exchange (ICE) bünyesinde faaliyet gösteren NYSE, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, Ava Labs tarafından geliştirilen Avalanche teknolojisinin işlemlerin takas ve mutabakat süreçlerinde kullanılacağını bildirdi.

NYSE'nin açıklamasına göre yeni platform, gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından yatırımcılara 7/24 alım satım, takas ve mutabakat imkânı sunmayı hedefliyor.

NYSE'YE ÖZEL BLOKZİNCİR ALTYAPISI KURULACAK

Yeni platformdaki işlemler, Avalanche'ın herkese açık ana ağı yerine NYSE'nin ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış özel bir blokzincir üzerinde gerçekleştirilecek. Ava Labs'in kurumsal blokzincir hizmeti AvaCloud aracılığıyla oluşturulacak bu altyapı, ağ erişiminin ve katılımcıların kontrol edilmesine olanak sağlayacak. Platform, NYSE'nin mevcut Pillar işlem motorunu blokzincir tabanlı takas, mutabakat ve saklama sistemleriyle birleştirecek. Böylece 7/24 işlem yapılması, işlemlerin anında sonuçlandırılması ve stablecoin aracılığıyla fonlama sağlanması hedefleniyor. Ayrıca farklı blokzincirlerde ihraç edilen tokenize hisse senetlerinin de NYSE'nin Avalanche tabanlı altyapısıyla entegre edilmesi planlanıyor.

AVALANCHE TEKNOLOJİSİ YAKLAŞIK BİR YILDIR TEST EDİLİYORDU

NYSE'nin Avalanche tercihi, yaklaşık bir yıldır devam eden teknik değerlendirme ve test sürecinin ardından geldi. Ava Labs Başkanı Charley Cooper, eylül ayında yaptığı açıklamada NYSE'nin Avalanche teknolojisini uzun süredir test ettiğini belirtmişti. ICE yöneticisi Michael Blaugrund ise Avalanche'ın şirketin teknik ve operasyonel gereksinimlerinin önemli bir bölümünü karşıladığını ifade etmişti.

Ava Labs CEO'su Emin Gün Sirer de gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde, finansal piyasaların uzun yıllardır sınırlı işlem saatleri ve gecikmeli mutabakat sistemleriyle çalıştığını belirterek blokzincir teknolojisinin bu sınırlamaları ortadan kaldırabilecek altyapıyı sunduğunu vurguladı.

AVALANCHE'IN KURUMSAL KULLANIM ALANLARI GENİŞLİYOR

Avalanche teknolojisi, finans sektörünün yanı sıra kamu hizmetleri, dijital kimlik, tarım ve hukuk gibi farklı alanlarda da kullanılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital kimlik sistemleri, Dubai'de mahkeme kayıtları ve Hindistan'da tarımsal ürünlerin dijital takibi gibi projelerde Avalanche altyapısından yararlanılıyor. Finans sektöründe ise tokenize varlıklar ve kurumsal blokzincir çözümleri, geleneksel finans kuruluşlarının giderek daha fazla ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor. NYSE'nin Avalanche tercihi, blokzincir teknolojisinin geleneksel finans altyapısına entegrasyonu açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.



BÜYÜK FİNANS KURULUŞLARI PROJEYE KATILIYOR

NYSE, tokenize menkul kıymet platformunun geliştirilmesi kapsamında transfer acentesi olarak görev yapacak kuruluşlarla iş birliğini genişletti. Daha önce projeye dahil olan Securitize ve tZERO'ya Broadridge, Computershare, Equiniti ve Superstate de katıldı. Böylece projede yer alan transfer acentesi sayısı altıya yükseldi. İlk kez ocak ayında duyurulan platformda, mevcut borsalarda işlem gören hisse senetlerinin tokenize edilmiş versiyonları ile doğrudan dijital ortamda ihraç edilen menkul kıymetlerin işlem görmesi planlanıyor. Bu model, yatırımcıların geleneksel hisse senetlerine blokzincir tabanlı alternatif kanallar üzerinden erişebilmesini amaçlıyor.

AVAX FİYATINDA YÜKSELİŞ, TOKENİZASYON ALANINDA REKABET ARTIYOR

NYSE'nin açıklamasının ardından Avalanche'ın yerel tokenı AVAX değer kazanırken, haberin yayımlandığı dönemde son 24 saatlik fiyat artışı yüzde 10'u aştı. Öte yandan NYSE'nin bu hamlesi, Wall Street'te tokenize menkul kıymet altyapılarına yönelik rekabetin hızlandığı bir döneme denk geldi. Nasdaq, tokenize hisse senetlerinin küresel ölçekte erişilebilirliğini artırmak amacıyla Kraken'in ana şirketiyle iş birliği yürütürken, DTCC de özel blokzincir altyapıları üzerinden tokenizasyon hizmetleri geliştiriyor. ICE ve OKX'in de ayrı bir tokenize hisse senedi işlem platformu üzerinde çalışması, geleneksel finans kuruluşlarının blokzincir tabanlı piyasa altyapılarına yönelik yatırımlarının arttığını gösteriyor. NYSE'nin Avalanche tabanlı platformunun hayata geçirilmesi ise düzenleyici kurumların vereceği onaylara bağlı olacak.