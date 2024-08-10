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Nike internet mağazasını satışa kapattı! Yurt dışı alışverişinde vergi düzenlemesi firmaları vurdu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 00:50 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 00:57
Nike internet mağazasını satışa kapattı! Yurt dışı alışverişinde vergi düzenlemesi firmaları vurdu

Ünlü spor giyim markası Nike'ın internet sitesinden alışveriş yapmak isteyenler "Türkiye’de Nike.com ve Nike App üzerinden şu an için alışveriş yapılamamaktadır." uyarısıyla karşılaştı. Nike konuyla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı.

Nike, online alışveriş mağazasının satışlarını durdurdu. Siteye girenler gelen uyarı sonrası şaşkınlığa uğradı. Ayrıntılı açıklamada bunun sebebi olarak yurt dışı alışverişlerinde getirilen vergi düzenlemesi olarak gösterildi.

Nike internet mağazasını satışa kapattı! Yurt dışı alışverişinde vergi düzenlemesi firmaları vurdu - 1. Resim

Nike'ın yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

"Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız.
 
Neden sipariş veremiyorum?
Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişiklikler nedeniyle maalesef şu an için Nike.com ve Nike App üzerinden alışveriş yapılamamaktadır. Söz konusu değişikliğin tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelediğimiz bu süreçte yaşanan olumsuzluktan dolayı özür dileriz. Durumu takip etmeye ve Türkiye’deki tüketicilerimize en iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz. Güncel bilgiler için daha sonra Yardım sayfamızı tekrar kontrol edebilirsiniz."

Nike internet mağazasını satışa kapattı! Yurt dışı alışverişinde vergi düzenlemesi firmaları vurdu - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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