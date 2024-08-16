Nike'ın ardından diğer markalar da gidici iddiası! Online mağazalar birer birer kapanabilir
Nike'ın Türkiye'deki online satışlarını yeni gümrük vergisi güncellemesinin ardından kapatması sonrası sırada diğer global firmaların da olduğu öne sürüldü.
Yurt dışı alışverişler için getirilen gümrük düzenlemesi global firmaların online satış mağazalarını da etkiledi. Ünlü spor giyim markası Nike online alışverişlerde gönderim sorunu yaşayacağı gerekçesiyle internet mağazasını satışa kapattı. Hemen ardından Zara'nın da içinde yer aldığı Inditex grubunun da çıkış yapacağı söylense de grup bu iddiayı yalanladı. Son dönemde popülerlik kazanan Temu gibi markalar da bu yeni kuraldan en çok etkilenenler arasında oldu.
SIRADA BAŞKA MARKALAR BEKLENİYOR
Ticaret çevrelerinde konuşulanlara göre Nike'ın ardından başka markaların da çekilmesi bekleniyor. Dünya Gazetesi'nden Nurdoğan A. Ergün'ün haberine göre, yurtdışından yapılan online alışverişlere getirilen düzenleme sonrası, yabancı markalar Türkiye stratejilerini gözden geçirmeye başladı. İlk hamle ABD merkezli spor giyim markası Nike’dan gelirken, sektör profesyonelleri yeni markalardan da benzer hamleler bekliyor. Uygulama her ne kadar yerli firmaları koruma amacına dönük olsa da tüketici tarafında, içerde rekabetin azalacağı ve fiyatların daha da artacağı endişesi hakim.
Bilindiği gibi Ticaret Bakanlığı, hızla artan mikro ithalatı kontrol altına almak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitmiş, yurtdışı alışverişlerinde hem vergi oranları değiştirilmiş hem de hızlı kargo muafiyet bedeli 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. Düzenleme, son zamanlarda Çinli e-ticaret platformu Temu’dan artan alışverişler nedeniyle kamuoyunda ‘Temu yasası’ olarak adlandırılsa da bu durum diğer firmaları da etkiliyor.
"İTHALATI DENETİM ALTINA ALMAK HEDEFLENİYOR"
İdeaSoft’un kurucu ortağı ve TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Ticaret Bakanlığı’nın mikro ithalatı denetim altına almak amacıyla yaptığı gümrük mevzuatı düzenlemesinin, özellikle yurtdışından Türkiye’ye ürün gönderen markalar için yeni koşullar doğurduğuna dikkat çekti.
"YENİ DÜZENLEMELER GELECEK"
Özkara, “Nike’ın Türkiye siparişlerini askıya alması, bu düzenlemelerin global markaların Türkiye stratejileri üzerinde yeni düzenlemelere gideceğini gösteriyor” dedi. Başka markaların da bu tür stratejik hamleler yapabileceği ihtimaline dikkat çeken Özkara, bu dönemde yerli markalar için fırsat olabileceğini de işaret etti.