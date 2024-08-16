Nike'ın ardından diğer markalar da gidici iddiası! Online mağazalar birer birer kapanabilir

16 Ağustos 2024 04:57 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 04:58

Yurt dışı alışverişler için getirilen gümrük düzenlemesi global firmaların online satış mağazalarını da etkiledi. Ünlü spor giyim markası Nike online alışverişlerde gönderim sorunu yaşayacağı gerekçesiyle internet mağazasını satışa kapattı. Hemen ardından Zara'nın da içinde yer aldığı Inditex grubunun da çıkış yapacağı söylense de grup bu iddiayı yalanladı. Son dönemde popülerlik kazanan Temu gibi markalar da bu yeni kuraldan en çok etkilenenler arasında oldu.

SIRADA BAŞKA MARKALAR BEKLENİYOR

Ticaret çevrelerinde konuşulanlara göre Nike'ın ardından başka markaların da çekilmesi bekleniyor. Dünya Gazetesi'nden Nurdoğan A. Ergün'ün haberine göre, yurtdışından yapılan on­line alışverişlere geti­rilen düzenleme sonra­sı, yabancı markalar Türkiye stratejilerini gözden geçirme­ye başladı. İlk hamle ABD mer­kezli spor giyim markası Ni­ke’dan gelirken, sektör profes­yonelleri yeni markalardan da benzer hamleler bekliyor. Uy­gulama her ne kadar yerli fir­maları koruma amacına dönük olsa da tüketici tarafında, içer­de rekabetin azalacağı ve fiyat­ların daha da artacağı endişe­si hakim.

Bilindiği gibi Ticaret Bakanlığı, hızla artan mikro ithalatı kontrol altına almak amacıyla yeni bir düzenleme­ye gitmiş, yurtdışı alışverişle­rinde hem vergi oranları de­ğiştirilmiş hem de hızlı kargo muafiyet bedeli 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. Dü­zenleme, son zamanlarda Çinli e-ticaret platformu Temu’dan artan alışverişler nedeniyle ka­muoyunda ‘Temu yasası’ ola­rak adlandırılsa da bu durum diğer firmaları da etkiliyor.

"İTHALATI DENETİM ALTINA ALMAK HEDEFLENİYOR"

İdeaSoft’un kurucu ortağı ve TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Ticaret Bakan­lığı’nın mikro ithalatı denetim altına almak amacıyla yaptığı gümrük mevzuatı düzenleme­sinin, özellikle yurtdışından Türkiye’ye ürün gönderen mar­kalar için yeni koşullar doğur­duğuna dikkat çekti.

"YENİ DÜZENLEMELER GELECEK"

Özkara, “Nike’ın Türkiye siparişlerini askıya alması, bu düzenleme­lerin global markaların Tür­kiye stratejileri üzerinde yeni düzenlemelere gideceğini gös­teriyor” dedi. Başka markala­rın da bu tür stratejik hamleler yapabileceği ihtimaline dikkat çeken Özkara, bu dönemde yer­li markalar için fırsat olabilece­ğini de işaret etti.