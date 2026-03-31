Emekli maaşlarını taşıma sözü veren emekliler, promosyon ödemelerinden yararlanıyor. Emekli promosyonları nakit ve tek seferde hesaplara geçerken promosyonlara ek olarak bankalar, cazip tekliflerini emekliler için duyuruyor. Emekli maaş aralıklarına göre ödenen promosyon tutarları farklılık gösteriyor. Örneğin maaşını en alt sınır olan 20 bin liradan alan emeklilerle bu tutarın üzerinde emekli aylığı alanlara promosyonlar miktarları farklı oluyor. Emekli promosyonundan yararlanabilmek için maaşlarını taşıyacaklar ise şubelere gitmeden mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve diğer birçok alternatif yöntemle maaşlarını taşıyabilirler. Özel bankaların yanı sıra Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası’da promosyon tutarlarını duyurdu. Peki Nisan 2026 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, güncel promosyon ödemeleri…

HABERİN ÖZETİ Nisan ayı emekli banka promosyonları 2026! İş Bankası, Yapı Kredi, Finansbank, Ing Bank, Akbank, Denizbank en yüksek promosyonu kim veriyor? Nisan 2026 itibarıyla emekliler, maaşlarını bankalara taşıyarak çeşitli tutarlarda promosyon ödemelerinden faydalanıyor ve bankalar cazip tekliflerini duyuruyor. Garanti Bankası, 25 bin liraya kadar promosyon ve ek faydalar sunuyor. Türkiye İş Bankası, 15 bin liraya varan nakit promosyon ve ek puanlar sağlıyor; 20 bin lira ve üzeri maaş alanlara 25 bin liraya ulaşan promosyon ödemesi yapılıyor. Yapı Kredi, 30 bin liraya kadar ulaşan promosyon ödemesi sunuyor ve başvuru işlemleri internet şubesi veya mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. QNB Finansbank, 31 bin liraya kadar promosyon ödemesi imkanı sunarken, ek koşullarla tutar artabiliyor. ING Bank, toplamda 28 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapabiliyor. Akbank, 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyanlara 20 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Denizbank, 12 bin liraya kadar nakit promosyon sunuyor, kredi kartı ve fatura talimatı gibi ek koşullarla bu tutar 27 bin liraya kadar çıkabiliyor.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekli maaşlarını Garanti Bankası’na taşıyan emeklilere 25 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılıyor. 15 bin liraya kadar nakit promosyon ödemesinin yanı sıra 2 bin liraya kadar bonus kart ve paracard harcamalarına 6 bin lira, 2 bin avans hesap harcamasına 2 bin lira, yeni sigorta poliçesine 2 bin lira ek olarak toplamda 10 bin liraya vatan bonustan yararlanılabilir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCELLENDİ

Emekli maaşını kendi bankalarına taşıyanlara 15 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi verilirken iki yeni fatura ödeme talimatı verenlere bin lira maxipuan, yeni kredi kartı müşterilerine ise 9 bin lira maxi puan verilecek. 20 bin lira ve üzeri maaş alanlara 25 bin liraya ulaşan promosyon ödemesi yapılacak.

YAPI KREDİ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2026 NE KADAR?

Yapı Kredi emekli banka promosyonu kampanyası 30 bin liraya kadar ulaştı. 20 bin lira ve üzerinde maaş alanlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik, mobil üzerinden müşteri açılışı durumunda promosyon ödemesi 30 bin liraya ulaşacak. Emekli banka promosyonu tutarları maaş aralığına göre farklılık gösterirken başvuru işlemleri internet şubesinden veya bankanın mobil uygulamasıyla beraber yapılabilir.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONU KAMPANYASI

Emekli maaşlarını Finansbank’a taşıyanlara 31 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılabilecek. Emekli aylığı taşıma işlemleri mobil/internet bankacılığı veya çağrı merkezinden yapılabiliyor. Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı, ihtiyaç kredisi başvurusu, ek hesap başvurusu gibi durumlarda promosyon tutarı artacak.

ING BANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2026 TUTARI

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşlarını ING Bank’a taşıyan emeklilere toplamda 28 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılabilecek. Yeni emekli olanlarda promosyonlardan yararlanabilecek. ING Bank’ta güncel promosyonlarda en düşük 19 bin 250 lira, en yüksek promosyon ödemesi ise 28 bin liraya ulaştı.

AKBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2026 KAÇ TL?

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankadan almayı taahhüt edenlere 20 bin liraya vatan nakit promosyon ödemesi yapılabilecek. Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşınızı Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

DENİZBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Emekli aylığını Denizbank’a taşıyanlara 12 bin liraya kadar nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda promosyon tutarı 27 bin liraya kadar ulaşıyor. Emekli maaşı tutarlarına göre Denizbank SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine farklı promosyon ödemesi yapıyor.