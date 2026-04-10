Nisan ayı SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak yattı mı?

SED desteğinin Nisan ayı ödemelerine ilişkin beklenen duyuru yapıldı. Sosyal ve Ekonomik Destek ödeme takvimi hak sahiplerince araştırılıyor. Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada çocuklara sunulan hizmetlere ayrı bir önem atfettiklerini ve çocukların farklı gereksinimlerini dikkate alarak hizmet çeşitliliğini artırdıklarını ifade etti. Peki, SED Nisan ayı ödemeleri hesaplara geçti mi, nasıl sorgulanır?

2026 NİSAN AYI SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

SED ödemeleri şu ana kadar hesaplara aktarılmadı. Genel uygulamaya göre SED destekleri her ayın 15’inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır. Yaşlı ve Engelli aylıkları ise her ayın 5’inden itibaren hesaplara geçmektedir. SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri ayın 15’inde hak sahiplerine ulaştırılmaktadır. Evde bakım maaşı, ayın 15’i ile 31’i arasındaki dönemde illere göre kademeli biçimde yatırılmaktadır. Doğum yardımı ödemeleri ise her ayın 26’sında gerçekleştirilmektedir.

SED ÖDEMELERİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

SED desteğine ilişkin ödeme bilgilerine erişmek için e-Devlet kapısına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılabilir; “Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama” bölümünden güncel durum anlık olarak görüntülenebilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal desteklere dair yapılan yeni düzenlemeler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Göktaş, “Memur maaş katsayısında yapılan güncellemeyle evde bakım yardımı 13 bin 878 liraya, sosyal ekonomik destek ödemesi ise 9 bin 723 liraya çıkarıldı.” ifadelerini kullandı.