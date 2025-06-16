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 | Bengü Sarıkuş

Nisan ayı ticaret verileri yayınlandı: Perakende canlı, toptan durgun

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ticaret satış hacmini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı.

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Nisan ayı ticaret verileri yayınlandı: Perakende canlı, toptan durgun
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 10:48

TÜİK, nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 9,6, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 11,5 arttı.

Nisan ayı ticaret verileri yayınlandı: Perakende canlı, toptan durgun

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ticaret satış hacmini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı.

Nisan ayı ticaret verileri yayınlandı: Perakende canlı, toptan durgun

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,5 arttı.

Nisan ayı ticaret verileri yayınlandı: Perakende canlı, toptan durgun

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3,1 AZALDI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 artarken; toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,8 arttı.

Nisan ayı ticaret verileri yayınlandı: Perakende canlı, toptan durgun
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