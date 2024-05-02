Nisan enflasyonu açıklanacak! İşte ekonomistlerin beklentisi

02 May 2024 09:17 - Güncelleme : 02 May 2024 09:27

Dünya Bankası’ndan altın ve petrol için kritik tahmin! Enflasyon ve faizleri zorlaştıracak

Dünya Bankası’ndan altın ve petrol için kritik tahmin! Enflasyon ve faizleri zorlaştıracak

Türkiye İstatistik Kurumu kiracılar, memur, sözleşmeli personel ve emekli için kritik enflasyon rakamlarını açıklayacak. TÜİK tarafından açıklanacak 2024 yılının dördüncü enflasyon verileri toplumun büyük kesimi tarafından merakla bekleniyor. Nisan ayı enflasyon rakamları yarın saat 10:00’da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistlerin beklentisi nisan ayı için yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 artış göstermişti.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN’DAN ENFLASYON MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ekonomideki son gelişmeleri TCMB'nin 92. hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında değerlendirdi.

Karahan, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yaşanan şokların enflasyonu belirgin şekilde yükselttiğini dikkat çekerek “Mart ayında aylık enflasyonun eğilimi öngörülenden yüksek gerçekleşti. Göstergeler yurt içi talepte direncin devam ettiğini gösterdi. Yaptığımız parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz. Yıl sonu enflasyonu hala beklentilerimizin üzerinde. İç talepte dengelenme ile birlikte sağlıklı bir dezenflasyon sürecine gireceğimizi değerlendiriyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağız. Para politikasını enflasyonu önce tek haneli rakamlara, orta vadede ise yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz."” değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON TAHMİNİ NE?

Merkez Bankası (TCMB), piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren nisan ayı anket sonuçlarını açıklamıştı. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,67 ve yüzde 22,05 olarak gerçekleşti.