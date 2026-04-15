Nisan evde bakım aylığı yattı mı nereden sorgulanır? Hesaplarınızı kontrol edin

Evde bakım maaşı ödemelerinin hesaplara geçmeye başladığı bildirildi. Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakımı sağlanan tam bağımlı vatandaşlar ile ailelerine maddi destek sunmak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nın hak sahiplerine ödendiğini açıkladı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı ödemelerinin durumu, e-Devlet platformunda yer alan “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Sistemde kaydı bulunan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebilmektedir.

2026 NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayına ait Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılından itibaren engelli bireylerin öncelikli olarak aile ortamında desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan önemli ve aile temelli bir bakım hizmeti olduğunu ifade etti.

Göktaş, şöyle konuştu:

"Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."