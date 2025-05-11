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 | Bengü Sarıkuş

Nisan'da en çok bu otomobil satıldı!

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, geçen ay 105 bin 352 adetle tüm zamanların en iyi nisan ayı satışına ulaşıldığını vurguladı. SEAL U modeli, Nisan'da Türkiye'nin en çok satan binek otomobili oldu

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Nisan'da en çok bu otomobil satıldı!
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 15:21

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, markaya olan ilginin dünya genelinde artarak devam ettiğini belirterek, "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'deki ilgi ve büyüme hızı Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde. Türkiye, BYD'nin Avrupa'daki büyümesine ciddi katkı sağlayan, stratejik önemdeki pazarlardan biri haline geldi." dedi.

BYD, 2025’in ilk dört ayında Türkiye’de 13.608 adet araç satarak en hızlı büyüyen otomobil markası oldu. Sadece Nisan ayında 5.397 araç satışıyla yüzde 6,3 pazar payına ulaştı. SEAL U modeli, Nisan ayında Türkiye’nin en çok satan binek otomobili oldu. Marka, 2025 sonuna kadar 50 bin adetlik satış hedefliyor. BYD ayrıca yıl sonuna kadar SEALION 7 ve ATTO 2 isimli iki yeni elektrikli SUV modelini Türkiye’de satışa sunmayı planlıyor.

Nisan'da en çok bu otomobil satıldı!

Türkiye otomotiv pazarı, Nisan 2024’te 105 bini aşkın satışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı satışını gerçekleştirdi. Toplam pazar ilk dört ayda 381 bin 636 adede ulaştı. Ergun, pazarın artık 1 milyon adet altına inmesinin zor olduğunu ancak yılın ikinci yarısında büyümenin yavaşlayabileceğini ifade etti.


Türkiye otomotiv pazarına dair görüşlerini paylaşan Ergun, geçen ay 105 bin 352 adetle tüm zamanların en iyi nisan ayı satışına ulaşıldığını vurguladı.

Ergun, "Toplam pazar geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 40 büyüdü. İlk dört ay sonunda ise toplam pazar 381 bin 636 adede ulaştı. Türkiye'de pazarın artık 1 milyonun altına inmesi zor. Ancak yılın ikinci yarısında bu artışın aynı hızla devam etmesi beklenmiyor. ÖTV matrahlarında üst dilimlere geçilme ihtimali, sıkılaşma politikalarının devam etmesi ve krediye erişimin zorlaşması gibi nedenlerle pazarda daha sınırlı artışlar görülebilir." diye konuştu.

Pazar artışının arkasındaki önemli etkenlerden birinin de elektrikli araçlara olan yoğun ilginin olduğuna dikkati çeken Ergun, Türk tüketicisinin teknolojiye çok hızlı adapte olduğunu ve ileri teknolojili araçlara büyük bir ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Nisan'da en çok bu otomobil satıldı!

Ergun, şunları kaydetti:
"Şarj edilebilir hibrit modellere de ilgi giderek artıyor. Türkiye'de de bu segmentin payı yüzde 23'lere yükseldi. Yani her dört araçtan biri neredeyse yeni enerjili araç olarak satılıyor."

TÜRKİYE'DE HİBRİT ARAÇLARIN YÜZDE 50'DEN FAZLASI BYD LOGOLU

BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun, marka olarak elektrikli mobilitede Türkiye'nin dönüşümüne katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

"Türkiye'de bu alanda BYD öncülük ediyor. Çünkü şarj edilebilir hibrit araçları ulaşılabilir hale BYD markası getirdi. Bugün Türkiye'de satılan şarj edilebilir hibrit araçların yüzde 50'den fazlası BYD logolu. Elektrikli araçların ana vatanı sayılan Çin'de de benzer bir tablo var. Çin'de BYD satışlarının yüzde 50'si şarj edilebilir hibritlerden oluşuyor. Yıl sonunda şarj edilebilir hibrit pazarının yüzde 9-10 seviyelerine çıkabileceğini öngörüyoruz." dedi."

Nisan'da en çok bu otomobil satıldı!

"TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN OTOMOBİL MARKASIYIZ"

Ergun, BYD'nin Türkiye'deki performansına değinerek, markanın, yılın ilk dört ayında 13 bin 608 araç sattığını ve Türkiye pazarında 2025'in en hızlı büyüyen otomobil markası olduğunu söyledi. Nisan ayında 5 bin 397 araç satışıyla markanın bugüne kadarki en yüksek pazar payı olan yüzde 6,3'e ulaştığı bilgisini paylaşan Ergun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sonuç, Türkiye'ye girişimizden bu yana ulaştığımız en yüksek pazar payı oldu. Binek otomobil pazarında önce ilk 10'a girdik, ardından bugün itibarıyla 7'nci sıraya yerleştik. Bu 4 aylık sonuç bizim öngörümüzle oldukça paralel ilerliyor. Yıllık yaklaşık 50 bin adetlik bir satış hedefi koymuştuk. Bu plan, lojistik planlamaya ve piyasa koşullarına bağlı yürüyor. Gelen araçların tamamı satılıyor. Nisanda BYD gemisinde gelen araçların yarısından fazlası bize aitti ve tamamı satıldı. Planlamada bir sorun yaşanmazsa yılı 50 bin adetlik satışla kapatmayı hedefliyoruz."

Nisan'da en çok bu otomobil satıldı!

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN MODELİ

Ergun, tüm binek otomobiller arasında, nisanda SEAL U'nun, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye'nin en çok satan modeli konumuna geldiğini dile getirdi. Hem nisanda hem de yılın tamamında elektrikli otomobil pazarında ikinci marka olarak konumlandıklarını aktaran Ergun, bu talebe karşın bayi yapılanmalarının hızla büyüdüğünü ve şu anda 29 şehirde 37 bayilerinin bulunduğunu belirtti.


Ergun, BYD Türkiye olarak ürün gamını gelecek süreçte de genişletmeye devam edeceklerini kaydederek, yıl sonuna kadar elektrikli sportif SUV modeli SEALION 7'yi ve elektrikli B-SUV modeli ATTO 2'yi Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını bildirdi. BYD'ye olan ilginin dünya genelinde artarak devam ettiğini dile getiren Ergun, satışlarda Türkiye'deki artış hızının oldukça yüksek olduğunu aktardı. Ergun, Avrupa'daki diğer ülkelere göre artış hızının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Nisan'da en çok bu otomobil satıldı!

BÜYÜME HIZI AVRUPA'NIN ÜZERİNDE

"Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'deki ilgi ve büyüme hızı Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde. Bunun en temel nedeni, Türk tüketicisinin yeni teknolojilere son derece hızlı adapte olması. Türkiye, BYD'nin Avrupa'daki büyümesine ciddi katkı sağlayan, stratejik önemdeki pazarlardan biri haline geldi.

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#Otomobil Sektörü
#Hibrit Otomobil
#Ekonomi
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