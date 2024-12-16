Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'ndan asgari ücret uyarısı! Enflasyonun tek haneye ineceği tarihi açıkladı

16 Aralık 2024 10:43 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:45

Nobel ödüllü Prof. Daron Acemoğlu, zam pazarlıkları devam eden yeni asgari ücret hakkında konuştu. Türkiye ve ekonomiyle ilgili de yorumda bulunan Daron Acemoğlu, faiz indirimi ve enflasyon hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Daron Acemoğlu, "Asgari ücreti yüzde 50’ye de çıkarsanız gelirleri artıramazsınız" ifadelerini kullandı. Türkiye'yi Japonya'yla kıyaslayan deneyimli ekonomist erken emekliliğin bir sorun olduğunun altını çizdi.

Asgari ücret zammı için bomba kulis: Emin Yılmaz hem oran hem rakam verdi! 'AK Parti tabanı baskı yapıyor'

Asgari ücret zammı için bomba kulis: Emin Yılmaz hem oran hem rakam verdi! 'AK Parti tabanı baskı yapıyor'

Asgari ücret ikinci toplantısı öncesi Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Türk ekonomisine dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Antalya'da bir etkinliğe katılarak sunum yapan ve gazetecilerin sorularını cevaplayan iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, görüşmeleri devam eden asgari ücret konusunda, "Asgari ücreti yüzde 50'ye de, 70'e de çıkarsanız gelirleri artıramazsınız. Acilen verimliliği artırmak gerekir" açıklamasında bulundu. IMF ve Fitch gibi kurumların Türkiye analizlerini de değerlendiren uzman, faiz indirimi ve enflasyon​ hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

DARON ACEMOĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET YORUMU

Nobel ödüllü Prof. Daron Acemoğlu, asgari ücret konusunda şu açıklamaları yaptı;

"Asgari ücreti yüzde 50'ye de, 70'e de çıkarsanız gelirleri artıramazsınız. Acilen verimliliği artırmak gerekir. Verimliliği arttırmadığınız için bu süreç devam edecek. Daha işsizlik artacak, ücretler daha da düşecek.

ENFLASYONUN TEK HANEYE İNMESİ 10 YILI BULUR

Dezenflasyona hızlı gidilirse ücretler daha da düşer, gelir eşitsizliği daha fazla artar, yavaş giderse enflasyonun tek haneye inmesi 8-10 yılı bulur. Tüketimi azaltmadan enflasyonu azaltmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin kurumlarını geliştirmesi lazım.

YABANCI KURUMLARDAN ASGARİ ÜCRET TELKİNLERİ

Türkiye'nin kurumları iyileştirmesi lazım. IMF ve Fitch gibi kurumlardan gelen tavsiyeler bence çok önemli. Dışarıdan gelen tavsiyelerin bir bölümü kurumlarla ilgili, bir bölüm başka şeylerle ilgili. Her birine ayrı olarak bakmak lazım. Kurumsal iyileşmeler, bankaların, bakanlıkların denetlemeleri, bütçe problemleri, yolsuzluk problemleri, hukuk problemleri bunlar çok çok önemli. Ve bunları iyileştirerek verimliliği artırmamız, teknolojiyi artırmamız daha kolay hale gelir.

Öte yandan Türkiye’nin şu an değişime hazır olmadığını dile getiren Acemoğlu, ülkede kısıtlı ve istikrarsız bir büyüme olduğuna da dikkat çekti.

ERKEN EMEKLİLİK BİR SORUN

Emeklilik ve iş gücü değerlendirmesi de yapan Acemoğlu, şöyle konuştu;

"Türkiye'de yaşlı bir nüfus var ve 2060 yılına gelindiğinde bu oran Japonya'yla eş değer olacak. Türkiye’de insan kaynakları daha aktif kullanılmak yerine erken emekli ediliyor. Türkiye’deki aktif-pasif sigorta alanında inanılmaz düşüş var. Çin de benzer bir süreçten geçti. Orada da yaşlılıktan dolayı ekonomik sarsılma yaşanacak."