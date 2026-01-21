Nobelli ekonomistten yapay zekâ hisseleri için net uyarı

Kategoriler
Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Peter Howitt, Davos’ta yaptığı değerlendirmede yapay zekâ hisselerindeki hızlı yükselişi “rasyonel bir balon” olarak tanımladı. Dot-com dönemini hatırlatan Howitt, “Kazananlar da olacak, kaybedenler de” dedi.
Brown Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve 2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Peter Howitt, Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos’ta düzenlenen 56’ncı Yıllık Toplantıları kapsamında AA muhabirinin sorularını cevapladı. Howitt, son dönemde yapay zekâ hisselerinde yaşanan sert yükselişlerin tamamen temelsiz olmadığını vurgularken, bu tabloyu “rasyonel bir balon” olarak niteledi.
Ünlü ekonomist, 1990’ların sonunda yaşanan ve 2000–2001 yıllarında sert bir çöküşle sonuçlanan Dot-com balonunu hatırlattı. O dönemde bazı şirketlerin aşırı değerlenmiş gibi göründüğünü ancak sonrasında gerçek potansiyellerini ortaya koyduklarını anımsattı.
Howitt’e göre yapay zekâ alanında da benzer bir süreç yaşanıyor. “Dot-com döneminde Amazon kâr etmiyordu ve bu kadar değerli olması saçma bulunuyordu. Oysa gerçek değerinin çok altındaymış” diyen Howitt, yapay zekâ yarışında da benzer şekilde öne çıkacak şirketler olacağını söyledi.
Ancak tablo herkes için parlak değil. Howitt, şu sözlerle uyardı:
“Bu alanda yarışan çok fazla şirket var. Bir noktada kazananların kim olduğu netleştiğinde, diğerlerinin değerleri düşmeye başlayacak. İşte o zaman sert bir sarsıntı, yani çöküş görebiliriz.”
Howitt, değerlendirmelerinde Avrupa ekonomisine de ayrı bir parantez açtı. Kıtada iyi işler çıkarıldığını ancak büyük ölçekli ve çığır açıcı inovasyonlarda aynı başarıyı görmekte zorlandığını söyledi. Bunun temel nedenlerinden birinin esnek olmayan finansal yapı olduğuna dikkat çekti.
ABD ekonomisinin en güçlü yanlarından birinin, dünyada eşi benzeri olmayan risk sermayesi sistemi olduğunu vurgulayan Howitt, “Avrupa’nın da bu potansiyeli var ama işbirliği şart. Açıkçası bu da Avrupa’da her zaman kolay olmuyor” dedi. Ülkeler arasında oy birliği arayışının süreci yavaşlattığını da sözlerine ekledi.
Buna rağmen Howitt, bazı ABD’li şirketlerin Avrupa’ya yönelme eğilimine girdiğini hatırlattı. Bu gelişmenin, doğru değerlendirilmesi hâlinde Avrupa için inovasyonu artıracak önemli bir fırsat olabileceğini söyledi.