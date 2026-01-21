Nobelli ekonomistten yapay zekâ hisseleri için net uyarı

Ancak tablo herkes için parlak değil. Howitt, şu sözlerle uyardı:

“Bu alanda yarışan çok fazla şirket var. Bir noktada kazananların kim olduğu netleştiğinde, diğerlerinin değerleri düşmeye başlayacak. İşte o zaman sert bir sarsıntı, yani çöküş görebiliriz.”