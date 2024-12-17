Noel Rallisi'nin kaderi FED'in elinde

17 Aralık 2024 15:16 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 15:16

Yatırımcılar, bu yılki Noel rallisinin erken başlayıp başlamayacağını merakla bekliyor. Bank of America analistlerine göre, FED'in bu hafta vereceği faiz indirimi kararı, küresel borsalarda ralliyi başlatabilir. Ancak şahin bir karar alınması durumunda, rallinin önündeki tek engel kalabilir. FED'in faiz kararı, piyasaların yıl sonu performansını belirleyecek.

Yatırımcılar, bu yılki Noel rallisinin erken başlayıp başlamayacağını merakla bekliyor. Bank of America​ (BofA) analistlerine göre, ABD​ Merkez Bankası'nın (FED) bu hafta vereceği faiz indirimi​ kararı, piyasalarda Noel rallisinin önünü açabilir. Ancak, FED’in şahin bir duruş sergilemesi durumunda rallinin önündeki tek engel kalabilir.

FED​ TOPLANTISI, PİYASALARIN GÖZÜNDE

Bu hafta yapılacak FED toplantısı, küresel borsalar için büyük bir önem taşıyor. Yılın son beş işlem günü ile yeni yılın ilk iki günü arasında gerçekleşen Noel rallisi, hisse senetleri piyasasında genellikle yüksek performansla özdeşleşmiş bir dönemi ifade ediyor. BofA analistleri, yatırımcı beklentilerinin FED'in faiz indirimine gitmesi yönünde olduğunu belirtiyor. Bu durumda, beklenen rallinin normalde yıl sonuna yakın gerçekleşmesi yerine, erken başlayabileceği ifade ediliyor.

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDİYOR MU?

CME FedWatch göstergesi, yatırımcıların büyük bir çoğunluğunun faiz indirimi beklentisini %99,1 gibi yüksek bir oranla işaret ettiğini gösteriyor. FED'in bu hafta vereceği karar, sadece ABD değil, küresel borsalar üzerinde de büyük etkiye sahip olacak. Piyasanın büyük kısmı, FED'in bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faizleri düşüreceğinden neredeyse emin. Bank of America analistleri, "FED'in faiz indirimine gitmesi, Noel rallisinin önündeki son engel olabilir" diyor. Ancak analistler, FED'in beklentiler dışında bir karar almasının olasılıksız olduğunu vurguluyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ

Bazı ekonomistler ise FED'in faiz indirimine gitmesinin gerekliliğini sorguluyor. LPL Financial Stratejisti George Smith, güçlü bir ekonomik büyüme ve yükselen enflasyonun, 2025 yılına kadar FED'in daha şahin bir politika izlemesine yol açacağını belirtiyor. Smith, aralık ayının ABD borsaları için 1950'den bu yana en güçlü ikinci ay olduğunu, bu dönemde hisse senetlerinin ve S&P 500 endeksinin ortalama %1,6 oranında bir artış gösterdiğini ekliyor.

NOEL RALLİSİ VE BORSALARIN YÜKSELİŞİ

Eğer bu yıl Noel rallisi gerçekleşirse, piyasalardaki endeksler yıl bitmeden tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir. ABD başkanlık seçimlerinin ardından yatırımcıların coşkusu, borsaları sarmaya devam ediyor. Hisse senetleri ve Bitcoin gibi riskli varlıklar, son dönemde rekor seviyelere ulaşmış durumda. Analistler, Noel rallisinin sadece ABD'de değil, global piyasalarda da olumlu etki bırakabileceğini düşünüyor.

TÜKETİCİ VERİLERİ VE BEKLENTİLER

FED toplantısının hemen öncesinde, yatırımcılar 19 Aralık'ta açıklanacak kasım ayı perakende satış verilerini dikkatle izleyecek. Bank of America analistleri, güçlü tüketici harcamalarının, ekonominin sağlıklı bir görünüm sergilemesini sürdüreceğini belirtiyor. Analistler, "Tüketici harcamalarının zayıfladığına dair herhangi bir güçlü işaret yok. Güçlü reel gelir ve servet artışı, tüketici görünümünde yükseliş eğilimini sürdürüyor," diyor.