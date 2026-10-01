Norveç Varlık Fonu Türkiye'de hangi hisseleri alıyor? Tera'da da hissesi var!

Türkiye'deki fon soruşturmasının ardından yatırımcıların gündemine gelen konuyla birlikte Norveç Varlık Fonu Türkiye'de hangi hisseleri alıyor? merak edildi. Yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük devlet varlık fonu konumunda bulunan Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki çeşitli şirketlerde hisseleri bulunuyor. Fonun özellikle Tera Yatırım ve enerji şirketlerindeki yatırımları dikkat çekti.

Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'de hangi hisseleri alıyor?

Norges Bank Investment Management'ın (NBIM) 30 Haziran 2026 itibarıyla açıkladığı verilere göre fon, soruşturmayla bağlantılı 10 Türk şirketinde yaklaşık 2 milyar kron (208 milyon dolar) değerinde hisseye sahipti. Bu miktar, fonun Türkiye hisse senedi portföyünün yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyordu.

Fonun Türkiye'deki yatırımları arasında Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Yatırım Teknoloji Holding de yer alıyor.

Tera Yatırım Menkul Değerler'de 809 bin 454 hisseye, yani şirketin yaklaşık yüzde 0,12'sine sahip olan fonun, Tera Yatırım Teknoloji Holding'de ise yaklaşık 6,4 milyon hissesi bulunuyordu. Bu oran şirketin yüzde 0,32'sine karşılık geliyordu.

Norveç Varlık Fonu ŞA-RA Enerji hissesi aldı mı?

Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'deki yatırımlarından biri de ŞA-RA Enerji İnşaat'ın halka arzı oldu. NBIM, Temmuz 2026'da gerçekleştirilen halka arzda satışa sunulan hisselerin yaklaşık yüzde 5,2'sine talepte bulundu.

Halka arzın konsorsiyum liderliğini Tera Yatırım Menkul Değerler yürüttü. ŞA-RA Enerji hisseleri 17 Temmuz'da 70 liradan işlem görmeye başladı.

Fonun ŞA-RA Enerji hisselerini halen elinde tutup tutmadığı ise bilinmiyor. Bunun nedeni, NBIM'nin portföyündeki varlıkları yılda iki kez açıklaması ve ara dönemlerde gerçekleşen değişiklikleri kamuoyuna açıklamaması.

Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye yatırımları ne kadar?

Norveç Varlık Fonu'nun 30 Haziran 2026 itibarıyla soruşturmayla bağlantılı 10 Türk şirketindeki yatırımlarının toplam değeri yaklaşık 2 milyar kron, yani yaklaşık 208 milyon dolar olarak açıklandı.

Fonun Türkiye'deki toplam hisse senedi portföyünün ise yaklaşık 20,4 milyar kron olduğu belirtildi. Böylece soruşturmayla bağlantılı şirketlerdeki yatırımların Türkiye portföyünün yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğu ifade edildi.

Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'deki yatırımları neden gündemde?

Fonun Türkiye'deki yatırımları, Tera Yatırım'ın da adının geçtiği hisse manipülasyonu soruşturması sonrasında yeniden gündeme geldi. Fonun soruşturmayla bağlantılı şirketlerde hisselerinin bulunması, Norveç'in Türkiye yatırımlarına ilişkin detayların merak edilmesine neden oldu.

Norveç Varlık Fonu daha önce Türkiye'deki yaklaşık 600 milyon dolarlık hisse senedi portföyünü yöneten İstanbul Portföy Yönetimi ile ilişkisini sonlandırmıştı. Düzenleyici kurumların İstanbul Portföy Yönetimi'nin önde gelen ortaklarından birine ilişkin verdiği kararın ardından bu değişikliğin yapıldığı belirtildi.

Eylül 2026 itibarıyla NBIM'nin Türk hisseleri için çalıştığı portföy yöneticileri arasında Neo Portföy ve TRG Management bulunuyor.

Norveç Varlık Fonu Türkiye'de hangi şirketlere yatırım yapıyor?

Norveç Varlık Fonu'nun 30 Haziran 2026 tarihli verilerine göre Türkiye'deki portföyünde soruşturmayla bağlantılı 10 şirket bulunuyordu. Ancak fon, ara dönemlerde yaptığı alım ve satımları kamuoyuna açıklamadığı için güncel hisse miktarlarının 30 Haziran verilerinden farklı olması mümkün.

Fonun Türkiye'deki yatırımları arasında Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Teknoloji Holding ve ŞA-RA Enerji gibi şirketler öne çıkıyor.