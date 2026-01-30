Menü Kapat
Norveç'ten geliyor! Sadece iki şehirde üretiliyor... 81 ilden sipariş yağıyor

Ocak 30, 2026 09:30
1
koyun derisi tulum peyniri

Norveç’ten ithal edilen özel koyun derileri, Türkiye’de yalnızca iki ilde işleniyor. Bu merkezlerden biri olan Erzincan’da, ustaların elinden geçen deri tulumlar için Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor.

Peki Norveç derisi neden tercih ediliyor, Erzincan’daki üretimi özel kılan ne?

İşte ustalığın ve geleneğin sofrada son bulan şifreleri…

2
Norveç'ten geliyor! Sadece iki şehirde üretiliyor... 81 ilden sipariş yağıyor

PEYNİR ÜRETİCİLERİNE ULAŞIYOR 

Erzincan'da üretilen ve Norveç'ten ithal edilen özel koyun derilerinden hazırlanan deri tulumlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki peynir üreticilerine ulaştırılarak hem geleneksel üretimi destekliyor hem de şehir ekonomisine katkı sağlıyor.

3
peynir

PEYNİR ÜRETİMİNDE KULLANMAK İÇİN HAZIR HALE GETİRİLİYOR

Türkiye'de sadece iki ilde üretimi yapılan deri tulumların önemli bir kısmı Erzincan'da hazırlanıyor. Yüzyıllardır süregelen tulum peyniri geleneğinin yaşatıldığı kentte, Norveç'ten getirilen doğal beyaz koyun derileri, modern tesislerde işlenerek peynir üretiminde kullanılmaya hazır hale getiriliyor.

4
tulum peyniri

TULUM PEYNİRİ OLUYORLAR 

Erzincan'daki deri işleme tesislerinde özenle hazırlanan tulumlar; başta Erzincan tulum peyniri olmak üzere Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok ildeki peynir üreticilerine gönderiliyor. Ürünler, peynirin doğal koşullarda olgunlaşmasına katkı sağlarken, Erzincan ekonomisine de doğrudan gelir kazandırıyor.

5
Norveç'ten geliyor! Sadece iki şehirde üretiliyor... 81 ilden sipariş yağıyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan işletme sahibi Onur Eraslan, deri tulumların üretim sürecini şu sözlerle anlattı:
"Derilerimizin yolculuğu Norveç'ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz. Erzincan'da önce uzun tüylerinden arındırıyoruz, ardından pres makinelerinde istenilen ebatlarda kesiyoruz. Dinlendirme ve mayalama sürecinden sonra özel makinelerde dikiş işlemi yapılıyor. Kalite kontrolden geçen tulumlarımız paketlenerek müşterilerimize gönderiliyor."
Geleneksel yöntemlerin modern teknolojiyle birleştiği üretim süreci sayesinde Erzincan, tulum peyniri kültürünü yaşatırken Türkiye genelindeki peynir üretimine de önemli katkı sunmaya devam ediyor.

TGRT Haber
