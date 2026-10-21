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Ekonomi
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:50

Nusret Altınbaş kimdir, neden gözaltına alındı? Nusret Altınbaş’ın hayatı ve biyografisi

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Atlas Portföy’ün sahibi Nusret Altınbaş’ta yer aldı. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev Nusret Altınbaş, finans ve yatırım alanlarına yönelik yaptığı hamlelerle tanınıyordu. Altınbaş ailesinin mücevherat ve kuyumculuk sektöründeki faaliyetleriyle tanınan iş insanlarından birisi olan Nusret Altınbaş’ın gözaltına alınmasının ardından kariyeri mercek altına aldı. Uzun yıllar Avrupa’da yaşayan ve Altınbaş grubunun yurt dışındaki faaliyetlerinde çeşitli görevler üstlendi. Peki Nusret Altınbaş kimdir, neden gözaltına alındı? İşte, hakkında bilinenler…

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Editor
 Fuat İğci
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Nusret Altınbaş kimdir, neden gözaltına alındı? Nusret Altınbaş’ın hayatı ve biyografisi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Nusret Altınbaş gözaltına alındı. Ulaşılan bilgilere göre kardeşi İnan Altınbaş’ta gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Altınbaş ailesinin ferdi olan Nusret Altınbaş, 1992 yılında Almanya’ya giderek burada uzun yıllar yaşadı. 1998 yılında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Nusret Altınbaş daha sonraki yıllarında mücevherat şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi. Altınbaş Holding’teki kariyerinin yanı sıra Aynus Holding kurucusu ve yönetim kurulu başkanı ve Creditwest Bank Kıbrıs yönetim kurulu başkanlığı görevini yapıyor. Peki Nusret Altınbaş kimdir? İşte, detaylar…

NUSRET ALTINBAŞ KİMDİR?

Nusret Altınbaş, Altınbaş ailesinin mücevherat ve kuyumculuk sektöründeki faaliyetleriyle tanınan iş insanlarından biridir.

Altınbaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Altınbaş, aynı zamanda Aynus Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Nusret Altınbaş kimdir, neden gözaltına alındı? Nusret Altınbaş’ın hayatı ve biyografisi

İş hayatına ailesinin kuyumculuk işi içinde başlayan Altınbaş, 1970 yılında Gaziantep’in Araban ilçesinde dünyaya geldi. İş hayatının önemli bir çoğunluğunda Kuzey Kıbrıs, Almanya ve Türkiye’de geçti.  11 yaşındayken ailesiyle birlikte Kıbrıs'a taşınan Altınbaş, lise eğitimini de burada tamamladı.

İş insanı, 1992 yılında Almanya'ya giderek Altınbaş markasının yurt dışındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi sürecinde görev aldı. Köln'de yaklaşık 15 yıl yaşayan Altınbaş, 1998 yılında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Daha sonraki yıllarda mücevherat şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı.

Nusret Altınbaş kimdir, neden gözaltına alındı? Nusret Altınbaş’ın hayatı ve biyografisi

Altınbaş Holding yönetim kurulu başkan vekili, Aynus Holding kurucusu ve yönetim kurulu başkanı, Alnus Yatırım ve Creditwest Bank Kıbrıs şirketinin yönetim kurulu başkanı görevini yapıyor.

 

ETİKETLER
#Altınbaş Holding
#Nusret Altınbaş
#İnan Altınbaş
#Aynus Holding
#Creditwest Bank Kıbrıs
#Ekonomi
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