Nvidia bilanço ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler Nvidia bilançosuna çevrildi

ABD merkezli yapay zeka ve çip devi Nvidia bugün dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını duyuracak. Anadolu Ajansının haberine göre Nvidia'nın bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceği tahmin ediliyor. Açıklanan finansal sonuçların yanı sıra şirketin üst yönetiminden gelecek mesajlar da kritik önem taşıyor. Küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından Nvidia bilanço ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

NVİDİA BİLANÇO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Nvidia bilançosu bugün (25 Şubat 2026 Çarşamba) piyasa kapanışı sonrasında açıklanacak. Nvidia bilançosunun Türkiye saati ile 25 Şubat 2026 Çarşamba gününü 26 Şubat 2026 Perşembe gününe bağlayan gece yarısı saat 00.20 civarında duyurulması bekleniyor. Konferans görüşmeleri ve sunumun ise saat 01.00'de başlayacak.

CNBC-e'de yer alan habere göre analistler, özellikle yapay zeka çiplerine yönelik talebin şirketin finansallarında belirleyici olacağını belirtiyor. Piyasa tahminlerine göre Nvidia'nın dördüncü çeyrekte hisse başına düzeltilmiş 1,52 dolar kar açıklayacağı, gelir tarafında ise 65,55 milyar dolar seviyesinde bir performans öngörülüyor. Nvidia'nın bilançosu diğer teknoloji sektörünü de etkileyebilir. Şirketin bilançoda güçlü veya zayıf bir performans vermesi birçok teknoloji şirketinin hissesinde değişikliklere yol açabilir.