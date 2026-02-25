Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Nvidia bilanço ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler Nvidia bilançosuna çevrildi

Nvidia bilanço Türkiye saati ile ne zaman, saat kaçta açıklanacağı küresel piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünyanın en büyük şirketi konumunda olan dev çip üreticisi Nvidia bugün dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak. Küresel piyasaların yakından takip edeceği Nvidia bilançosu teknoloji sektörü için önemli bir gösterge niteliğini taşıyor. Peki Nvidia bilanço ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nvidia bilanço ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler Nvidia bilançosuna çevrildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 10:25

ABD merkezli ve çip devi Nvidia bugün dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını duyuracak. Anadolu Ajansının haberine göre Nvidia'nın bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceği tahmin ediliyor. Açıklanan finansal sonuçların yanı sıra şirketin üst yönetiminden gelecek mesajlar da kritik önem taşıyor. Küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından Nvidia bilanço ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Nvidia bilanço ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler Nvidia bilançosuna çevrildi

NVİDİA BİLANÇO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Nvidia bilançosu bugün (25 Şubat 2026 Çarşamba) piyasa kapanışı sonrasında açıklanacak. Nvidia bilançosunun Türkiye saati ile 25 Şubat 2026 Çarşamba gününü 26 Şubat 2026 Perşembe gününe bağlayan gece yarısı saat 00.20 civarında duyurulması bekleniyor. Konferans görüşmeleri ve sunumun ise saat 01.00'de başlayacak.

Nvidia bilanço ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler Nvidia bilançosuna çevrildi

CNBC-e'de yer alan habere göre analistler, özellikle yapay zeka çiplerine yönelik talebin şirketin finansallarında belirleyici olacağını belirtiyor. Piyasa tahminlerine göre Nvidia'nın dördüncü çeyrekte hisse başına düzeltilmiş 1,52 dolar kar açıklayacağı, gelir tarafında ise 65,55 milyar dolar seviyesinde bir performans öngörülüyor. Nvidia'nın bilançosu diğer sektörünü de etkileyebilir. Şirketin bilançoda güçlü veya zayıf bir performans vermesi birçok teknoloji şirketinin hissesinde değişikliklere yol açabilir.

ETİKETLER
#Teknoloji
#yapay zeka
#hisse senedi
#nvıdıa
#finansal sonuçlar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.