Nvidia hisseleri eridi, 3 günlük bilançoda tarihi kayıp

25 Haziran 2024 12:06 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 12:12

Çinli Nvidia şirketi bu yıl hisse değerlerini yüzde 140 artırarak dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı. Apple ve Microsoft’u geride bırakan şirket 3 gün üst üste büyük değer kaybetti.

ŞİRKETİN CEO’SUNDAN SATIŞ

Öte yandan şirketin CEO’su ve kurucu ortağı Jensen Huang'ın neredeyse 95 milyon dolar değerinde hisse sattı. Satışların ardından şirketin hisselerinde yüzde 7’lik düşüş görüldü. Piyasa değeri ise 550 milyar dolar azaldı.

EN BÜYÜK KAYIP

Bloomberg’ün haberine göre; son üç günde yaşanan düşüş Nvidia’nın piyasa değerinden 430 milyar dolar sildi. Bu düşüşle Nvidia tarihte bir şirket için en büyük üç günlük değer kaybını yaşamış oldu.

Total kayıpla Nvidia’nın değeri 3 trilyon değerinin altına indi ve şirket dünyanın en büyük hisse senedi unvanını kaybetmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta Microsoft ve Apple'ı geride bırakan şirket yaşanan gelişmelerin ardından üçüncü sıraya geriledi. 2024'te S&P 500'ün artışının yaklaşık üçte birinden tek başına sorumlu olan Nvidia'nın hisse fiyatı geçtiğimiz perşembe günü ulaştığı 140,76 dolarlık gün içi en seviyesinden yüzde 16 daha geride işlem gördü.