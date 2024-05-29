Nvidia hisselerine Musk desteği! Ralli yeniden hız kazandı

29 May 2024 09:33 - Güncelleme : 29 May 2024 09:33

Kısa süre önce bilançosunu açıklayan Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Nvidia hisseleri Elon Musk'ın açıklamaları sonrasında tavan yaptı.

ÜÇ GÜNLÜK RALLİ YÜZDE 20’YE ÇIKTI

Nvidia hisseleri bilançosu ve geleceğe yönelik değerlendirmesinin açıklanması sonrası piyasa değerine yüz milyarca dolarlık artış yaşadı. Hisselere bir destek de Musk’tan geldi.

Elon Musk, daha önce destekçisi olduğu yapay zeka girişimi OpenAI’a yeni girişimi xAI ile meydan okurken yeni rekabetin çip üreticisi Nvidia’ye yarayacağı düşüncesiyle üç günlük ralli yüzde 20’ye ulaştı.

MUSK NVİDİA’NIN GRAFİK İŞLEMCİSİNİ KULLLANACAK

The Information’ın haberine göre Musk xAI süper bilgisayarı oluşturmak için Nvidia’in H100 grafik işlemcisini kullanacak. Cantor Fitzgerald analisti CJ Muse xAI haberlerinin yapay zeka çip harcamalarının devam edeceğine dair yatırımcılara “daha fazla güven” verdiğini söyledi.

Muse, Nvidia bilanço ve beklentilerinin 2024 yılında şirketin çiplerine yönelik talepte “boşluk yaşanma ihtimalinin tamamen ortadan kaldırdığını” söyledi.