Nvidia’nın başında Jensen Huang’ın olmadığı iki haftalık süreçte Wall Street, yapay zeka hisselerinden uzaklaştı. Piyasalarda yaşanan sert ve uzun süreli satış dalgası, ABD ekonomisinin yapay zekaya ve bu teknolojinin yarattığı servete olan bağımlılığını yeniden gündeme taşıdı.

Bir ayı aşkın süre önce yıl başından bu yana yüzde 14’ün üzerinde kazanç sağlayan ABD borsası, geçen haftayı yıllık getirilerinin negatife dönmesinin eşiğinde tamamladı. Bu hızlı değişimin arkasında ise yapay zeka sektörünün sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler bulunuyor.

PİYASALAR SARSILDI, TRUMP HAREKETE GEÇTİ

Piyasalardaki sert kayıplar ABD Başkanı Donald Trump’ı da harekete geçirdi. Huang’ın Nvidia’nın başına dönmesinin borsada toparlanmayı tetikleyeceğini düşünen Trump, bu dönüşün gerçekleşmesine yardımcı oldu. Nitekim piyasalar olumlu tepki verdi ancak bu iyimserlik en azından şimdilik bir günle sınırlı kaldı.

Huang’ın istifasının ardından Nvidia hisselerinin yüzde 28 değer kaybetmesi, teknoloji sektörünün geneline yayılan bir satış dalgasına neden oldu.

Asıl sorun ise ABD borsasındaki yoğunlaşma. S&P 500 endeksinde yer alan Nvidia, Microsoft, Google, Amazon ve Meta’nın toplam piyasa değeri, endeksin tamamının yüzde 25’ini oluşturuyor. Yapay zekaya yönelik güvenin sarsılması, bu nedenle yalnızca teknoloji şirketlerini değil, borsanın genelini de düzeltme bölgesine taşıdı.

Ancak ekonomiyi bekleyen en büyük tehlike, trilyonlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının durmasından ziyade, ABD’de tüketimi ayakta tutan varlıklı kesimin harcamalarını azaltması olabilir.

ABD EKONOMİSİNİ ZENGİNLER AYAKTA TUTUYOR

Son aylarda artan fiyatlar, orta ve düşük gelirli Amerikalıların alım gücünü önemli ölçüde aşındırdı. Yüksek konut fiyatları ve mortgage faizleri de birçok vatandaşın ev sahibi olmasını zorlaştırdı. Buna rağmen ABD ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları güçlü seyrini korudu.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) verilerine göre tüketici harcamaları üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,8 arttı. Ağustos ayında ise enflasyondan arındırılmış tüketici harcamaları son bir yılın en güçlü artışını kaydetti.

Ancak rakamların ayrıntılarına bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

RSM US ekonomistlerinin hesaplamalarına göre en yüksek gelire sahip yüzde 40’lık kesim, eylül ayı sonuna kadar 15,7 trilyon dolar harcadı. Orta ve düşük gelirli Amerikalıların harcamaları ise 6,7 trilyon dolarda kaldı. Böylece varlıklı Amerikalıların toplam tüketici harcamalarındaki payı, geçen yılki yüzde 61 seviyesinden yüzde 70’e yükseldi.

BORSA ÇÖKERSE TÜKETİM DE DARBE ALABİLİR

Ekonomistlerin bir bölümü, yüksek ve düşük gelirli kesimler arasındaki farkın giderek açılmasını “K tipi ekonomi” olarak tanımlıyor. Her ne kadar bu yaklaşım ekonomistler arasında tartışmalı olsa da son yıllarda varlıklı kesimin harcamalarının diğer gelir gruplarından daha güçlü seyrettiği görülüyor.

New York Fed verilerine göre ABD’de en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kesim, ülkedeki toplam konut değerinin yarısından fazlasını elinde bulunduruyor. En düşük gelirli yüzde 20’nin payı ise yalnızca yüzde 3. Borsada da benzer bir tablo söz konusu. Fed verilerine göre en yüksek gelirli yüzde 20’lik kesim, bireysel yatırımcıların sahip olduğu hisse senedi servetinin yüzde 87’sini kontrol ediyor.

RSM US verileri ise borsanın yarattığı tüketici harcamalarının dörtte üçünün bu gelir grubundan kaynaklandığını gösteriyor. Servetlerinin önemli bir bölümünü hisse senetlerinde ve gayrimenkulde tutan zengin Amerikalılar, enflasyon baskısına rağmen harcamalarını sürdürdü. Ancak borsadaki yükselişin sona ermesi, tüketimi ve ekonomik büyümeyi sekteye uğratabilir.

YAPAY ZEKA ABD’Yİ RESESYONA SÜRÜKLER Mİ?

Son birkaç yıldır ABD ekonomisinin büyümesinde yapay zeka önemli bir rol oynuyor.

Piyasa değeri en yüksek 10 halka açık şirketin tamamı teknoloji odaklı faaliyet gösterirken, bu şirketler S&P 500’ün toplam değerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.

ING’nin hesaplamalarına göre bu yıl ABD ekonomisindeki büyümenin dörtte biri, yapay zeka altyapı yatırımlarından kaynaklandı.

Goldman Sachs ise sektörün bu yıl yapay zeka altyapısına 1,1 trilyon dolar, gelecek yıl da 1,8 trilyon dolar harcayacağını öngörüyor. Truist Wealth Baş Piyasa Stratejisti Keith Lerner’e göre yatırımcılar yapay zekanın dünyayı değiştirme potansiyeline olan inançlarını kaybetmiş değil. Esas endişe, şirketlerin yaptığı devasa yatırımların yakın zamanda sürdürülebilir kârlara dönüşüp dönüşmeyeceği.

YÜZDE 15’E ULAŞAN BORÇLANMA MALİYETİ ALARM VERDİ

Yapay zeka odaklı bulut hizmetleri şirketi CoreWeave’in tahvil getirilerinin ekim ayında yüzde 15’e yükselmesi de sektördeki endişeleri artırdı. Şirketin borçlanma maliyeti, yatırımlarından elde ettiği getirinin neredeyse iki katına çıktı. Demokratların ara seçimlerde kazandığı büyük zafer, yapay zekaya yönelik daha sıkı düzenlemeleri ve veri merkezi inşaatlarının geçici olarak durdurulmasını savunan isimleri de güçlendirdi.

Nvidia’da yaşanan yönetim krizi ise ABD’nin yapay zeka çipi ihracatının daha sıkı denetlenmesine yönelik çağrıları yeniden gündeme taşıdı. RSM US Başekonomisti Joe Brusuelas, yapay zeka yatırımlarındaki yavaşlamanın tek başına resesyona yol açmayacağını ancak finans piyasalarında yaşanabilecek bir sarsıntının durumu değiştirebileceğini belirtti. Brusuelas, hisse senetlerindeki yükselişin ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından çok daha önemli olduğunu vurguladı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE TARİHİ DEĞER KAYBI

ABD borsasının 6 Ekim’de rekor kırdığı düşünüldüğünde, resesyon ihtimalinin bu kadar kısa sürede gündeme gelmesi dikkat çekiyor. Pazartesi günü yüzde 6’lık güçlü bir yükseliş kaydetmesine rağmen Nasdaq, tarihi zirvesinin yüzde 14 altında bulunuyor. S&P 500 ise zirvesinden yüzde 8’in üzerinde gerilemiş durumda.

Öte yandan sert satış dalgası, teknoloji şirketlerinin değerlemelerini de önemli ölçüde aşağı çekti. Keith Lerner, S&P 500 teknoloji sektörünün fiyat/kazanç oranının bu yıl yüzde 45 düşerek 15 civarına gerilediğini ve pandemi dönemindeki en düşük seviyenin bile altına indiğini belirtti. Bu ölçekte hızlı bir değerleme düşüşünün tarihte yalnızca iki benzer örneği bulunuyor: Dot-com balonunun çöküşü ve küresel finans krizi.

GOLDMAN SACHS YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ KORUYOR

Piyasalardaki olumsuz tabloya rağmen toparlanma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Geçmişte bir aylık süreçte yaşanan benzer sert düşüşlerin ardından borsaların dip seviyelerinden ortalama yüzde 20 toparlandığı görülüyor. Goldman Sachs analistleri de gelecek yıl hisse senetlerinin pozitif getiri sağlayacağını öngörüyor. Ancak bu süreçte piyasaların oldukça dalgalı bir seyir izleyebileceği konusunda uyarıyor. Borsanın kısa sürede eski zirvelerine dönmesinin ise garantisi yok. Satış baskısının devam etmesi halinde varlıklı Amerikalıların harcamalarının da düşüşe geçmesi, ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu en önemli risklerden biri olarak görülüyor.