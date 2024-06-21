NVIDIA ve Microsoft arasında dengeler değişti! Dünyanın en değerli şirketi yeniden Microsoft oldu

21 Haziran 2024 10:52 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:24

Bayram nedeniyle kapalı olan Borsa Perşembe günü yeniden açıldı. Bu kez dengeler Microsoft için değişti. Dünyanın en değerli şirketi listesinde yeniden Microsoft yer aldı. NVIDIA büyük değer kaybetti. Son bir kaç zamandır değerli olan şirket kaybettiği değeri duyurdu.

NVIDIA VE MİCROSOFT ARASINDA DENGELER DEĞİŞTİ!

Borsa listesinde Microsoft 3.34 trilyon dolar piyasa değeriyle yükselişe geçti. Aksi halde Microsoft lider olurkenNVIDIA 130.78 dolar değer kaybetti.

Yapay Zeka bakımından ciddi yükselişe geçen NVIDIA'nın bu kaybı kullanıcılarını da etkiledi. Çipler sonrası sektörde adından söz ettiren NVİDİA petrol ve altın gibi değerli şirket olarak görülüyordu.

Dünyanın en değerli üç şirketi olan APPLE, NVIDIA ve Microsoft arasındaki bu yarış halen değişiklik gösterebilir. Şirketlerin ürettikleri çipleri yapay zekalar ve ürünlerin yanı sıra ziyaretçileri de bir o kadar önemlidir.

Borsa yatırımında en çok kazandıran 3 şirketin toplam değerleri 3'er trilyon dolar üzerinde seyrediyor. Geçtiğimiz ay Forbes açıklamasında NVIDIA kurucusu Jensen Huang'ın en zenginler listesine girdiğini duyurdu.