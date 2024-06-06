NVIDIA'nın değeri 3 trilyon doları aştı! Jensen Huang'ın serveti de 102 milyar dolara dayandı

06 Haziran 2024 12:26 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:31

Geçtiğimiz gün piyasalarda en değerli şirket olarak NVIDIA geçti. Bununla beraber şirketlerin Ceo'larının da servetlerinde sıçrama yaşandı. NVIDIA şirketinin piyasa değeri 3 trilyonu aşarken şirketin Ceo'su olan Jensen Huang ise milyarderler listesini değiştirdi. En zenginler listesinde ise dikkat çeken detay teknoloji şirketleri oldu.

NVIDIA'NIN DEĞERİ 3 TRİLYON DOLARI AŞTI!

Raporlamada yer alan rakamlara göre; NVIDIA şirketinin hisseleri yüzde 5,2'lik artış görüldü. Bu artışla beraber 3 trilyon dolara yaklaşan şirket rekor kırdı. Dünyanın en zengin insanları listesinde 13. sıraya giren Jensen Huang'ın geliri 100 milyar doları aştı. 2024 yılının enlerine yerleşen Huang, yılın ikinci yarısında büyük artış yaşadı.

Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi 5 Nisan 1993 yılında kuruldu. Çalışan sayısı 26,196 kişiden oluşan şirket, mobil cihazlara işletmecilere ve grafik işletmecilerine ÇİP üretiliyor.

Öte yandan dijital oyunculara özel çipler üreterek piyasada söz sahibi olan şirket, pandemi döneminde de değerini artırdı.

JENSEN HUANG'IN SERVETİ DE 100 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Teknoloji şirketi kurucusu olan Jensen, 30 yaşında dünya teknoloji firmaları arasında yer aldı. Şirket piyasada 2. şirketken 1. şirket konumuna yükseldi. Forbes raporlamasında Jensen'in serveti 102 milyar dolara yükseldi.