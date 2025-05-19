O araçlar fren arızası nedeniyle geri çağrılıyor!

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), çarşamba günü yaptığı açıklamada fren fonksiyonunun kaybının kaza riskini artırabileceğini belirtti.

Karar, özellikle 2022 ile 2024 model araçların bazı Ford Navigator ve Expedition SUV modellerini kapsıyor.

Fren hidroliği sızıntısı tespit edilen araçlarda sızıntının, ön fren hatlarının motorun hava filtresi çıkış borusuna temas ederek zarar görmesiyle oluştuğu bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin yetkili servisleri ön fren hattı ile hava filtresi çıkış borusunu ücretsiz olarak kontrol edip gerekirse değiştirecek. Araç sahiplerine en geç 26 Mayıs tarihine kadar bilgilendirme yapılacak.