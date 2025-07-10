O araçlara el konulacak! Milli Emlak harekete geçti: 6 ay içinde alınmazsa devlet satışa çıkaracak

Sahipsiz ve trafikten men edilen araçlarla ilgili satış süreci yeniden şekillendi. Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle, 6 ay içinde teslim alınmayan araçlar doğrudan satışa çıkacak.

Araç satış işlemlerinde yapılan yeni düzenleme ile birlikte, süreç daha net kurallara bağlandı. Önceki uygulamada araçların 6. ayın ardından satılması hedeflenirken, artık trafik birimlerinin ilgili idareye yaptığı bildirimden itibaren en geç 5 ay içinde satış işlemlerinin tamamlanması gerekecek. Bu adımla birlikte hem zaman kaybı önlenecek hem de işlemler belirli bir takvim doğrultusunda yürütülecek.

ŞERHLİ ARAÇLARA BİLDİRİM YAPILACAK

Satış öncesinde, adresi belirlenen araç sahiplerine bilgilendirme yapılacak. Şerh, rehin ya da haciz kaydı bulunan araçların siciline doğrudan müdahale edilmeyecek. Ancak ilgili kurumlara durum hakkında bilgi verilecek. Satış tamamlandığında, araç üzerindeki tüm şerhler yeni sahibi adına yapılacak tescil işlemiyle birlikte otomatik olarak kaldırılacak.

BORÇLAR YENİ SAHİBİ BAĞLAMAYACAK

Araçlara ait vergi, trafik cezası ya da SGK primi gibi borçlar yeni alıcıya yansıtılmayacak. Bu yükümlülükler satış bedelinden mahsup edilerek eski araç sahibine ait olacak. Böylece aracı satın alan kişi, hiçbir borç yükü taşımadan aracını teslim alacak.

SATILAMAYAN ARAÇLAR MKE’YE DEVREDİLECEK

Düzenlemede satışı gerçekleşmeyen araçlar için de yeni bir adım atıldı. İki kez ihaleye çıkarılmasına rağmen alıcı bulamayan araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği bedel üzerinden Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’ye devredilebilecek. Bu sayede elde kalan araçlar ekonomiye kazandırılacak.