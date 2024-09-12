O belgeyi vermek için yarın son gün: Tam 7500 TL cezası var! Faiz ödememek için elinizi çabuk tutun

12 Eylül 2024 16:43 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:03

Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerini vermek için yarın (13 Eylül) son gün. Mükellefler beyannamelerini belirtilen süre içinde teslim etmezse tam 7.500 TL'den başlayan cezalara maruz kalacak. Ödeme süresi 13 Eylül Cuma günü sona erecek.

Vergi beyannamelerinin yarın (13 Eylül) gün sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinde yarın son gün. Mükelleflerin beyannamelerini belirtilen süre içinde teslim etmemesi durumunda cezalar 7.500 TL'den başlayacak.

GEÇİCİ GELİR VE KURUM VERGİ BEYANNAMELERİ İÇİN SON GÜN

Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi yarın son bulacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 13 Eylül Cuma günü sonuna kadar uzatmıştı.

Kapsam dışındaki mükellefler 13 Eylül’e kadar düzeltme beyannamesi vererek, herhangi bir ceza veya faiz ödemeden gerekli işlemleri yapabilir.

BEYAN EKSİKLİĞİ CEZASI 7.500 TL

Mükellefler beyannamelerini belirtilen süre içinde teslim etmezse 7.500 TL'den başlayan cezalar ödeyecek.

Geçen yıl cirosu toplamı 50 milyon liranın altında olan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmamasına yönelik düzenlemeler de açıklanmıştı. 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin, 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi yapma zorunluluğu kaldırıldı.