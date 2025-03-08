O sektörde çalışanlar için yeni dönem başladı! Çalışma saatlerine düzenleme getirildi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni düzenlemelerle hızlı gönderi hizmetlerinde önemli değişikliklerin devreye alındığını açıkladı. Bu düzenlemeler, kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesini zorunlu hale getirerek, mevzuata aykırı çalışma saatlerinin ve olumsuz durumların önüne geçmeyi hedefliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlandığını ve yürürlüğe girdiğini duyurdu. Pandemi dönemiyle birlikte dijital ortamlar üzerinden sağlanan kurye hizmetlerinin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Bakan Uraloğlu, bu gelişimin sektörde düzenleme ihtiyacını doğurduğunu belirtti.

SEKTÖRDEKİ HIZLI BÜYÜMEYE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Başlangıçta temel gıda ürünleriyle sınırlı olan bu hizmetlerin zamanla daha geniş bir alana yayıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, sektördeki hızlı büyümenin ardından hizmet kalitesini ve tüketici memnuniyetini artırmayı hedefleyen düzenlemelerin yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

AB STANDARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLECEK

Bakan Uraloğlu, AB ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında değerlendirildiğini belirterek, bu düzenlemeyle birlikte yetkilendirme ve denetim şartlarının AB standartlarına uygun hale getirileceğini söyledi. Böylece, hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi önemli konuların güvence altına alınacağı ifade edildi.



Yeni düzenlemeyle, kurye hizmeti sunan şirketlerin daha fazla denetim altına alınacağı, özellikle tüketici şikayetlerinin azalmasının beklendiği ifade edilerek, sektörde daha önce yapılan denetimlerin yetersiz olduğuna dikkat çekildi.



KURYELERİN ÇALIŞMA SAATLERİNDE DÜZENLEME YAPILACAK

Çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Uraloğlu, kurye hizmetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgemek amacıyla yeni yükümlülükler getirileceğini ve kuryelerin çalışma saatlerinin düzenlenerek mevzuata uygun olmayan saatlerdeki faaliyetlerin engelleneceğini açıkladı. Ayrıca, hizmetlerin daha sistematik bir şekilde sunulması için kayıt dışı posta hizmetlerinin önüne geçileceği ifade edildi.

Bakan, yeni düzenlemelerle birlikte hem hizmet kalitesinin artacağını hem de gerektiğinde idari yaptırımların uygulanabileceğini belirterek, bu düzenlemenin sektördeki güveni artıracağını ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşturacağını söyledi.