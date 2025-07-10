Zara, Mr DIY ve D&P'nin bazı ürünleri toplatılıyor! O ürünleri sakın almayın!

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine (GUBIS) üç yeni eklemede bulundu. Zara, DP ve Mr. DIY gibi dev markaların bazı ürünleri için üretimin durdurulması ve piyasadan toplatılması kararı alındı. İşte o yasaklı ürünler...

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri GUBIS sisteminde ifşa etmeye ve denetlemeye devam ediyor. Son yapılan uygulamalar kapsamında oda kokuları ve evcil hayvanlar için üretilen bazı ürünlerin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

Zara Home'un oda kokusu olan "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici", D&P Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 Ml, Mr Dıy Evcil Hayvan Oyuncağı Hamburger için piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındı.