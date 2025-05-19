O yatırım altından fazla kazandırdı! Altın fiyatları kararsızken, İslam Memiş yatırımcıya seslendi

İslam Memiş'in yaptığı değerlendirmelere göre, piyasalarda önemli fırsatlar ve beklentiler bulunuyor. Gram altın almak için uygun bir zaman mı yoksa yatırımcı beklesin mi? Düşüş eğiliminde olan güncel altın fiyatları yatırımcısını güldürecek mi? İşte tüm detaylar...

Finans analisti İslam Memiş, borsa, ons altın ve gram altın ile gümüş fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, gram altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında yükselmesini bekliyor, ons altının ise 3500 dolara kadar yükselmesi bekleniyor. Gümüşün, altına kıyasla daha yüksek bir getiri sunduğunu vurgulayan Memiş, 2023 ve 2024'te gümüşün altına göre daha yüksek getiri sağladığını belirtiyor

İslam Memiş, altın fiyatları konusunda tahminlerini açıkladı. Memiş, bazı altın yatırımcılarının yükselişleri fırsata çevirdiklerini söyleyerek, "Yüksek fiyattan konut ve araç aldılar. Suni fiyatlamalar vardı. Bu yükselişleri fırsata çeviren vatandaşlar konut ve araç ihtiyacını giderdi. Talep artışı oldu. Yüzde 11 civarında konut tarafına da bir yansıma oldu" dedi.

KONUTTA DEPREM ETKİSİ

İslam Memiş, "Konut sektöründe deprem hassasiyeti de önemli. Ben talebin artacağını düşünüyorum. Altın fiyatları yılın ilk çeyreğinde yüzde 43'lük getiri sağlayınca yılın ikinci yarısında aman aman bir getiri sağlayacağını ben düşünmüyorum. Evet, gram TL'de 4500 seviyesini görebiliriz. Ons altında 3500 doları görebiliriz ancak 'konut mu altın mı, araç mı altın mı?' sorusunun cevabını araç ve konut olarak verebilirim" diye konuştu. Memiş, değerlendirmelerinin devamında altın için 'kaçınılmaz' gördüğü gelişmeyi de açıkladı.

İslam Memiş, değerlendirmelerine şöyle devam etti: Tepki alımı ile düşüş göreceğiz altında. 4100 atakları olabilir bu hafta. Sonra tekrar bir geri çekilme göreceğiz ama sonuç itibarıyla alım fırsatını kollayanlar bu işi bitirmeli. Hazirandan sonra tekrar yükselişler bekliyorum.

YARIN BORSA EKSİ İLE BAŞLAYABİLİR

Borsa İstanbul bugün kapalı, bu avantaj çünkü küresel borsalarda teknik düzeltmeler bekliyorum. Yarın borsamız eksi açılabilir. Aşağıda 9550 puan destek seviyesi var. Kısa vadeli negatif görünüm devam ediyor. Hem dışsal etkenler hem de kar satışları nedeniyle borsada geri çekilme bekliyorum.



Ons altın tarafında 3120 dolara kadar gerileme olunca tepki yükselişi beklediğimi ifade etmiştim. 3250 dolara kadar yükseliş oldu. 3250 dolar direnci test edilir çarşamba gününe kadar oradan tekrar düşüş öngörüm devam ediyor. Bu kez 3. dalışını yapar ve 3100 dolara kadar düşebilir. Kademeli alım yapmakta fayda var. Şimdi 3. fırsat gelebilir alım için altında. 3100 dolar altına sarkmalar olabilir.

"SABRETMEK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL"

Gram altın TL fiyatında 3. ve 4. hamleler kaldı kademeli alım için. Ons altını takip etmeye devam ediyoruz. Ons altın ne zaman 3100 dolar altına sarkar, gram altın tarafında da tekrar 4000 TL altına sarkmalar kaçınılmaz olur. Tekrar bir alım fırsatı gelebilir. Gram altın TL fiyatının ons altından olumsuz desteklenmesini bekliyorum.

Elinde altın bulunduran yatırımcıların korku ve panikle bir satış yapmalarını önermiyorum. Haziran sonrası yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor gram altında.

Gümüş farklı bir yatırım aracı onu beklemek, sabretmek her babayiğidin harcı değil. Altın enflasyona karşı koruyor ama gümüş zengin ediyor. Gümüş için sağlam iradeli olmak lazım. 11 ay bekletir 1 ayda zengin eder, gümüşün özelliği bu. 9 yıl bekletir, 1 yılda milyoner yapabilir.

GÜMÜŞ, ALTINDAN FAZLA KAZANDIRDI

2024'te altının gramının getirisi yüzde 50, gümüşün gram fiyatının getirisi yüzde 51 oldu. 2023 yılında gümüşün gram getirisi yüzde 68, altının gram getirisi yüzde 53 oldu. Bu iki yılda gümüşün getirisi, altına kıyasla daha fazla oldu.