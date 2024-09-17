Oba Makarna hisseleri çakıldı! Pay geri alım işlemlerine başlama kararı aldı

17 Eylül 2024 11:59 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 12:00

Sakarya’daki fabrikası patlayan Oba Makarna hisseleri büyük düşüş yaşadı. Kayıp yüzde 7 seviyesine geriledi. Oba Makarnacılık şirketi, Adapazarı Hendek fabrikasında meydana gelen yangın felaketi nedeniyle pay fiyatında oluşabilecek yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi amacıyla Yıldız Pazar’da pay geri alım işlemlerinin yapılmasına karar verdi.

Oba Makarna'nın Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında yeniden üretime başlama süresi 6 ay olarak gösterildi. Olayına ardından hisseleri durdurulan Oba Makarna hakkında açıklama geldi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre işlem sırası bugün 17 Eylül 2024'te seans başlangıcı itibarıyla işleme açılacak. Ancak Oba Makarna hisselerinde geri alım duyurusuna rağmen sert düşüş devam ediyor.

OBA MAKARNA HİSSELERİNDE YÜZDE 7 KAYIP

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan fabrikasında çıkan yangın nedeniyle Oba Makarna üretiminin 6 ay sonra başlayabileceği tahmin edildi. Olayın ardından Oba Makarna'nın (OBAMS) hisseleri borsada geçici olarak işleme kapatılmıştı.

Şubat 2024'te halka arz olan Oba Makarna, pay geri alım programı başlattı. Oba Makarna hisselerinde geri alım duyurusuna rağmen sert düşüş devam etti.

Şirketin hisseleri açılışta yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti. Daha sonra bu kayıp yüzde 7 seviyesine çekildi.

Oba Makarnacılık San. Ve Tic. A.Ş’nin hisse fiyatı güncel olarak yüzde 7,38 değer kaybıyla 32,88 TL’den fiyatlanıyor.